منتدى الإستثمار الإفريقي بالقاهرة: كورابة يدعو إلى وضع اطار قانوني يشجع الاستثمار

الجزائر - دعا وزير الأشغال العمومية و النقل، مصطفى كورابة، خلال منتدى الاستثمار الافريقي الذي يتواصل اليوم السبت بالقاهرة إلى سن اطار قانوني من شأنه تحسين مناخ الاعمال بالقارة و جلب الاستثمار، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و أكد السيد كورابة، الذي يشارك بالمنتدى بصفته ممثلا لرئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، على "ضرورة ترقية و إتاحة فرص الاستثمار الأجنبي و الافريقي من خلال تنبي ترسانة قانونية يمكنها ان تساعد في تحسين مناخ الاستثمار في دول القارة و إقامة بنية تحتية ذات نجاعة و مردود اقتصادي هام على غرار الطريق العابر للصحراء و خط الالياف البصرية اللذان يربطان العاصمة الجزائرية بنظيرتها النيجرية أبوجا".

و أضاف أن "هذه الترسانة القانونية ستعمل كذلك على ترقية التجارة البينية الافريقية التي تعد عاملا مهما في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية".

و أشاد السيد كورابة بالنهج الذي اتخذته دول القارة من خلال "تبنيها لاتفاقية منطقة التبادل الحر الافريقية".

و على هامش اشغال المنتدى، اجتمع السيد كورابة بنظرائه الأفارقة في لقاءات ثنائية حيث تبادلوا الآراء و المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك و كذا سبل تعزيز العلاقات بين الجزائر و الدول الافريقية خدمة للتنمية و الاستقرار في إفريقيا.

يذكر ان السيد كورابة شارك في هذا الملتقى الذي وضع تحت شعار "استثمر في إفريقيا" على رأس وفد جزائري هام مكون من إطارات من الوزارة و الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات.

و قد افتتح الملتقى أمس الجمعة من طرف رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي و حضره رؤساء دول و حكومات و كذا الوزراء المكلفين بالاستثمار و البنى التحتية عن 30 دولة إفريقية.

كما حضر هذا الملتقى -يضيف ذات البيان- ممثلي المنظمات و المؤسسات المالية الدولية المهتمة بمجال الاستثمار على غرار وكالة الأمم المتحدة للتنمية و التجارة حيث تمت مناقشة قضايا الاستثمار في البنى التحتية و الرأسمال البشري و فرص نمو الشراكة بين دول إفريقيا و كذا التحول الصناعي في القارة و ترقية التحول الرقمي و الطاقات المتجددة.