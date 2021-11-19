إرتفاع حركة الملاحة والبضائع بميناء الجزائر خلال الثلاثي الثالث من 2019

الجزائر - عرفت حركة الملاحة البحرية والحركة الإجمالية للبضائع المعالجة من طرف مؤسسة ميناء الجزائر "ارتفاعا محسوسا" خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018، حسب ما أفاد به لواج مسؤول بهذه المؤسسة.

وكشف مسؤول مديرية الإعلام بالمؤسسة، عيسى شنوف، على هامش فعاليات المعرض الدولي الرابع للنقل و اللوجيستيك "لوجيستيكا 2019 "، عن تسجيل رسو 554 باخرة بالميناء خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية، منها 519 باخرة تجارية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9ر2 بالمئة مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2018.

وحسب ذات المسؤول فان حمولة السفن انتقلت من 7ر7 مليون برميل خلال الثلاثي الثالث من 2018 الى 8ر7 مليون برميل خلال الثلاثي الثالث من 2019 ، اي بزيادة محسوسة بلغت 2ر6 بالمائة، نظرا لكون السفن المستقبلة ذات حجم كبير.

و افاد السيد شنوف بان هذه الزيادة تعد نتيجة مباشرة للجهود المبذولة الرامية إلى تحسين الإجراءات من طرف المؤسسة، مضيفا انه بالاعتماد على المعطيات، فقد تم تحقيق 3 مليون طن خلال هذا الثلاثي ما يمثل زيادة بنسبة 3ر6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2018.

و عن حركة المسافرين، فقد عرفت بدورها ارتفاعا بنسبة 3ر12 بالمئة بحيث انتقلت من ازيد 186 ألف مسافرا سنة 2018 إلى قرابة 209 ألف مسافر سنة 2019.

بينما عرفت حركة المركبات المحملة في البواخر زيادة بنسبة 2ر8 بالمئة حيث انتقلت من أكثر من 64 ألف مركبة في 2018 إلى أكثر من 69 الف مركبة خلال الثلاثي الثالث لسنة 2019.

واعتبر السيد شنوف هذه الزيادة في عدد المسافرين عبر ميناء الجزائر، مؤشرا "إيجابيا" للجهود المبذولة الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل الاستقبال والعبور المخصصة للمسافرين من طرف المؤسسة ومختلف السلطة المتدخلة في نشاط المحطة البحرية، بعد وضع المحطة الجديدة حيز الاستغلال.

وبخصوص مردودية الميناء، قال نفس المصدر، أنه يلاحظ ارتفاعا طفيفا لمعدل مدة انتظار السفن في عرض ساحل الميناء خلال الثلاثي الاخير لسنة 2019 نتيجة التوفيق بين مدة انتظار مختلف انواع السفن وارتفاع عدد السفن وشحنها، بحيث انتقلت من 82ر0 يوم سنة 2018 إلى 06ر1 يوم في 2019.

وتخص مدة الانتظار هذه أساسا سفن الحبوب وحاملات الحاويات وسفن الشحن وناقلات المحروقات، وبالمقابل تراجعت مدة مكوث السفن المعالجة من طرف المؤسسة بالرصيف بنسبة 2 بالمئة.

وأكد ذات المتحدث أن النشاط المينائي للمؤسسة يعد مستقرا منذ بداية سنة 2019 نتيجة لتحقيق الأهداف المسطرة والارتفاع الملاحظ في حجم النشاطات.