نفط: سعر سلة خامات أوبك يتخطى 62 دولارا

الجزائر - ذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) يوم الخميس على موقعها الإلكتروني إن متوسط سعر سلة خامات المنظمة استقر عند 22ر62 دولارا للبرميل أمس الأربعاء، مقابل 51ر62 يوم الثلاثاء، مسجلا بذلك تراجعا ب 29 سنتا.

وتضم سلة خامات أوبك ،التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج لدول المنظمة، 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، والايراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، وخام ميرايات الفنزويلي، وجيرا سول الانغولي، ورابي الخفيف الغابوني، وأورينت الاكوادوري، وزافيرو لغينيا الاستوائية، و جينو الكونغولي.

و في نفس اليوم، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت للتسليم في يناير 40ر62 دولار للبرميل مرتفعة ب 53ر1دولار مقارنة بيوم الثلاثاء.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعا ب 90ر1 دولار حيث بلغ 11ر57 دولار للبرميل.

و أظهرت بيانات من ادارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء ان مخزونات النفط الخام زادت بأقل من المتوقع عند 4ر1 مليون برميل لتستقر عند 4ر450 مليون دولار الاسبوع المنصرم.

و يتساءل المتعاملون في السوق النفطية حول ما سيسفر عنه لقاء الدول الاربعة عشر لمنظمة أوبك و حلفائهم العشر ،و على رأسهم روسيا، و الذي سيعقد يومي 5 و 6 ديسمبر بفيينا.