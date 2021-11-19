صالون "لوجيستيكا 2019": حضور لافت للمتعاملين في المجال

الجزائر - اختتمت اليوم الخميس بالجزائر العاصمة فعاليات الصالون الدولي الرابع للنقل واللوجيستيك "لوجيستيكا 2019" والذي شهد تفاعلا محتشما من طرف المواطنين، مقابل حضور لافت للمتعاملين في المجال والمهتمين من الأكاديميين والطلبة،

بحسب ما أفاد به لواج منظمو المعرض.

وأوضح المنظمون إلى جانب العديد من المشاركين في المعرض، أن الإقبال المحتشم على المعرض من طرف عموم المواطنين يتعلق أساسا بوجود معارض أخرى متخصصة تنظم في نفس الفترة بقصر المعارض.

وعلى الرغم من ذلك أكد هؤلاء أن المعرض شهد حضور لافت للعديد من المتعاملين ذوي الاختصاص في مجال النقل واللوجستيك، والذين حضروا لمناقشة إمكانيات التعاون والشراكة في مجال الأعمال.

كما تميز الصالون بحضور معتبر للطلبة الجامعيين الراغبين في التواصل مع المتعاملين الاقتصاديين والاطلاع على الفرص الممكنة لإدماجهم في سوق الشغل.

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كما تميز الصالون بحضور لافت للمؤسسات التي توفر خدمات جديدة بالجزائر و حلولا مبتكرة في مجالات عديدة كالبريد السريع وخدمات نقل الاثاث للمؤسسات و للخواص.

كما تميز المعرض بحضور المؤسسات المتخصصة في إنجاز مرافق التخزين والمستودعات والتي تشكل شريكا أساسيا للشركات المتخصصة في نقل السلع.

كما سمحت مشاركة الديوان الوطني للأرصاد الجوية بالصالون باطلاع الزوار والمشاركين على نتائج الدراسات التي يقوم بها لمرافقة للمتعاملين في مجال النقل البري و البحري و الجوي.

يذكر أن "لجوستيكا 2019 " عرف حضور اكثر من 60 مؤسسة ناشطة في مختلف القطاعات كالنقل البري والجوي والبحري للسلع، ودعم المؤسسات والتأمينات واللوجستيك.واستمر لمعرض الذي شكل فضاء للتعريف بالحلول الممكنة لمجمل الاشكالات التي يواجهها المصدرون الجزائريون من 18 إلى 21 نوفمبر الجاري.

وفي إطار استعدادات الجزائر للاندماج في منطقة التبادل الحر الافريقية التي تدخل حيز الخدمة بداية من شهر يوليو 2020 ، ساهم المعارضون في تقديم المقترحات والحلول اللوجستية الممكنة لتنمية الامكانات الهامة للبلد في مجال التصدير، لاسيما فيما يخص المنتجات الفلاحية الطازجة.