Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

صالون "لوجيستيكا 2019": حضور لافت للمتعاملين في المجال

  أدرج يـوم : الخميس, 21 تشرين2/نوفمبر 2019 16:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 3 مرات
صالون &quot;لوجيستيكا 2019&quot;: حضور لافت للمتعاملين في المجال

الجزائر - اختتمت اليوم الخميس بالجزائر العاصمة فعاليات الصالون الدولي الرابع للنقل واللوجيستيك "لوجيستيكا 2019" والذي شهد تفاعلا محتشما من طرف المواطنين، مقابل حضور لافت للمتعاملين في المجال والمهتمين من الأكاديميين والطلبة،

بحسب ما أفاد به لواج منظمو المعرض.

وأوضح المنظمون إلى جانب العديد من المشاركين في المعرض، أن الإقبال المحتشم على المعرض من طرف عموم المواطنين يتعلق أساسا بوجود معارض أخرى متخصصة تنظم في نفس الفترة بقصر المعارض.

وعلى الرغم من ذلك أكد هؤلاء أن المعرض شهد حضور لافت للعديد من المتعاملين ذوي الاختصاص في مجال النقل واللوجستيك، والذين حضروا لمناقشة إمكانيات التعاون والشراكة في مجال الأعمال.

كما تميز الصالون بحضور معتبر للطلبة الجامعيين الراغبين في التواصل مع المتعاملين الاقتصاديين والاطلاع على الفرص الممكنة لإدماجهم في سوق الشغل.

إقرأ أيضا : صالون "لوجيستيكا 2019 ": شركات النقل واللوجستيك تطالب بالمزيد من الدعم لتوسيع نشاطها 

كما تميز الصالون بحضور لافت للمؤسسات التي توفر خدمات جديدة بالجزائر و حلولا مبتكرة في مجالات عديدة كالبريد السريع وخدمات نقل الاثاث للمؤسسات و للخواص.

كما تميز المعرض بحضور المؤسسات المتخصصة في إنجاز مرافق التخزين والمستودعات والتي تشكل شريكا أساسيا للشركات المتخصصة في نقل السلع.

كما سمحت مشاركة الديوان الوطني للأرصاد الجوية بالصالون باطلاع الزوار والمشاركين على نتائج الدراسات التي يقوم بها لمرافقة للمتعاملين في مجال النقل البري و البحري و الجوي.

يذكر أن "لجوستيكا 2019 " عرف حضور اكثر من 60 مؤسسة ناشطة في مختلف القطاعات كالنقل البري والجوي والبحري للسلع، ودعم المؤسسات  والتأمينات واللوجستيك.واستمر لمعرض الذي  شكل فضاء للتعريف بالحلول الممكنة لمجمل الاشكالات التي يواجهها المصدرون الجزائريون من 18 إلى 21 نوفمبر الجاري.

وفي إطار استعدادات الجزائر للاندماج في منطقة التبادل الحر الافريقية التي تدخل حيز الخدمة بداية من شهر يوليو 2020 ، ساهم المعارضون في تقديم المقترحات والحلول اللوجستية الممكنة لتنمية الامكانات الهامة للبلد في مجال التصدير، لاسيما فيما يخص المنتجات الفلاحية الطازجة.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
صالون "لوجيستيكا 2019": حضور لافت للمتعاملين في المجال
  أدرج يـوم : الخميس, 21 تشرين2/نوفمبر 2019 16:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.21

البث الإذاعي والتفلزي بتندوف: القضاء على جميع مناطق الظل في غضون الثماني أشهر القادمة

19.11.21

إنطلاق الرسمي للحملة الوطنية لجني الزيتون: ترقب إنتاج 100 مليون لتر من زيت الزيتون

19.11.21

سكك حديدية: وضع أنظمة إشارات حديثة

19.11.21

بن فليس يلتزم من بسكرة بإصلاح المنظومة التربوية

19.11.21

كانوي كاياك: مشاركة  المنتخب الجزائري  في البطولتين العربية والافريقية لفئتي الأكابر…

19.11.21

عبد العزيز بلعيد يلتزم بفتح الملفات العالقة مع البلدان المجاورة

الأكثــر قـراءة

19.11.18

سريع غليزان: المرافقة "المادية والمعنوية" من قبل السلطات المحلية تبعث على الاطمئنان…

19.11.18

وزير التجارة يؤكد على أهمية إعطاء قيمة مضافة للتمور الجزائرية

19.11.18

حفل تقديم كتاب "أحسن لالماس .. الأسطورة": "الكتاب يندرج في إطار تدوين ذاكرة الكرة…

19.11.18

المترشحون يجمعون على ضرورة الاحترام المتبادل بين المؤيدين لإجراء الرئاسيات و المناهضين لها

19.11.18

لوكال يعرض قانون المالية 2020 على اللجنة الاقتصادية و المالية لمجلس الأمة

19.11.18

لوجستيكال 2019: توقيع إتفاقيتين من أجل التصدير خارج قطاع المحروقات