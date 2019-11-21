السيد أحمد سعيدي يتسلم مهامه كرئيس جديد لخلية معالجة الاستعلام المالي

و خلال ترأسه لمراسم التنصيب، هنأ وزير المالية، محمد لوكال، الرئيس الجديد على اعتلائه لهذا المنصب بعد شغله لمنصب مراقب عام للمالية على مستوى المفتشية العامة للمالية، داعيا إياه الى "عدم ادخار أي جهد لتحسين صورة الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال و تمويل الارهاب".

و اكد الوزير ان خلية معالجة الاستعلام المالي ستواجه تحديات أخرى آفاق 2022 حيث سيتم من جديد تقييم سياسة الجزائر في مكافحة ظاهرتي تبييض الأموال و تمويل الارهاب من قبل مجموعة العمل المالي "قافي" و مجموعة العمل للشرق الأوسط و شمال إفريقيا "قافموأن".

و ذكر في ذات السياق ان التقييم الذي قامت به نفس المؤسسات سنة 2009 خلص إلى نتيجة مفادها ان "سياسة الجزائر مطابقة للمعايير الدولية و تتماشى مع ما ورد في الاتفاقيات الدولية و توصيات مجموعة العمل المالي و قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة.

و قال أنه تم في هذا الصدد ترجمة نشاطات القطاعين البنكي و المالي على المستوى العملياتي عبر نتائج إيجابية فيما يخص مراقبة الأخطار المرتبطة بالعمليات البنكية.

كما ثمن السيد لوكال المجهودات التي بذلها الرئيس السابق للخلية، عبد النور حيبوش الذي تقلد هذا المنصب لعهدة أربع سنوات لمرتين متتاليتين و ذلك على الصعيدين الوطني و الدولي من خلال اعمال أسهمت إسهاما كبيرا في تحسين صورة الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال و تمويل الارهاب بالتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية و الوطنية المختصة.

و لفت الى أن الجزائر نجحت طيلة هذه الفترة و بفضل الجهود المبذولة في الارتقاء لمتطلبات مكافحة تبييض الأموال و تمويل الارهاب مع العلم أنها ليست مدرجة في قائمة البلدان غير المتعاونة (القائمة السوداء) مضيفا ان كل ذلك كان بفضل تكيف "جهازنا التشريعي و التنظيمي اللذين يحكمان مكافحة تبييض الأموال و تمويل الارهاب".

و ذكر في ذات السياق ان خلية معالجة الاستعلام المالي كانت قد انضمت سنة 2013 إلى مجمع "إجمون" الذي يضم خلايا الاستعلام المالي ل 138 دولة حيث سمحت هذه العملية بتبادل أفضل للمعلومات بين هذه الخلايا.

و أكد الرئيس الجديد لخلية معالجة الاستعلام المالي، سيد أحمد سعيدي بدوره أنه لن يدخر أي جهد من أجل رفع هذه التحديات، ممتنا للثقة التي وضعت في شخصه لكي يقوم بهذه المهام النبيلة.