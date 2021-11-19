بنوك عمومية: تطبيق برنامج الإصلاح يوم 15 ديسمبر المقبل

الجزائر - أعلن وزير المالية، محمد لوكال، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، ان تطبيق برنامج إصلاح البنوك العمومية و حوكمتها سينطلق يوم 15 ديسمبر المقبل.

وأكد السيد لوكال على هامش حفل تنصيب الرئيس الجديد لخلية معالجة الاستعلام المالي، سيد احمد سعيدي "لقد باشرنا إصلاح البنوك العمومية و الذي يجب أن يمر عبر إصلاح الحوكمة. سيتم تنفيذ برنامج الإصلاح ابتداء من يوم 15 ديسمبر المقبل".

وأوضح الوزير انه سيتم تنفيذ هذا البرنامج، الذي أعدته الحكومة، ابتداء من يوم 15 ديسمبر المقبل و سيتم وضع صيغته النهائية خلال الجمعيات العامة، المرتقبة شهر يونيو 2020، مضيفا أن هذا من شأنه ان يسمح باشراك "المتصرفين الإداريين المستقلين من اجل المشاركة كأعضاء في المجالس الإدارية للبنوك العمومية بهدف إضفاء المزيد من الشفافية".

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وعند اختيار هؤلاء المتصرفين الاداريين ضمن البنوك العمومية الستة، أكد السيد لوكال انه سيكون بإمكانهم إرساء حوكمة جديدة في إطار إصلاح أجهزة التسيير لإضفاء المزيد من الفعالية و الشفافية.

وأضاف الوزير بالقول ان إصلاح أجهزة التسيير سيمكن كذلك بتحديد المسؤوليات داخل هذه البنوك و تحرير روح المبادرة لدى المسؤولين، يضيف الوزير.