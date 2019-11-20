ورقلة: شراكة جزائرية - أمريكية لإنشاء مصنع إنتاج أنابيب البترول و الغاز بحاسي بن عبد الله

ورقلة - أبرمت اتفاقية شراكة جزائرية- أمريكية حول إنشاء مصنع إنتاج أنابيب البترول و الغاز سيدخل مرحلة الإنتاج خلال الثلاثي الأول لسنة 2021 بالمنطقة الصناعية الجديدة ببلدية حاسي بن عبد الله بولاية ورقلة ، حسبما استفيد يوم الأربعاء لدى مسؤولي غرفة التجارة الصناعة "الواحات''.

ويتعلق الأمر باتفاقية بين شركتي "طاسيلي فوراج" ( حفر وتنقيب) و " نوها " (حفر وتنقيب بالآبار العميقة و الأرتوازية ) من الجانب الجزائري وشركتي "سوميت أنترناشيونال" و"تيجا توبولار إينك " من الجانب الأمريكي المختصتين في إنتاج الأنابيب الصلبة للبترول و الغاز بكل أنواعها و أحجامها ، (70 بالمائة للطرف الجزائري و30 بالمائة للشريك الأمريكي) ، مثلما أوضح لـ"وأج" مدير الغرفة الصادق خليل.

وقد توجت هذه الإتفاقية زيارة العمل للوفد الأمريكي التي قام بها مؤخرا إلى ولاية ورقلة بدعوة من غرفة الصناعة و التجارة "الواحات" والتي دامت ثلاثة أيام، عاين خلالها المنطقة الصناعية الجديدة بحاسي بن عبد الله .

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و يتربع هذا المشروع الصناعي المرتقب والذي يعد الأول من نوعه في مجال إنتاج الأنابيب الصلبة للبترول و الغاز بالولاية على مساحة إجمالية قوامها 100 ألف متر مربع قابلة للتوسيع مستقبلا، كما جرى توضيحه .

ويرتقب إطلاق أشغال إنجاز هذا المشروع خلال السداسي الثاني من 2020، فيما سيشرع في مرحلة الإنتاج خلال الثلاثي الأول 2021، حيث يتوقع أن تصل طاقة الإنتاج إلى 150 ألف طن سنويا .

وستشرف غرفة الصناعة و التجارة"الواحات" بالتنسيق مع مديرية التكوين و التعليم المهنيين على عملية تكوين و تحسين المستوى وكذا المرافقة لليد العاملة المتوقع توظيفها مع بداية انطلاق الأشغال بنحو 300 منصب شغل .

و يتوخى من هذا المشروع الإستثماري "الهام" تحقيق عدة أهداف من بينها التخفيف من فاتورة استيراد معدات الصناعات البترولية و المساهمة في إنعاش الإقتصاد المحلي والوطني من خلال توسيع القاعدة الصناعية وتوفير مناصب شغل ونقل التكنولوجيات الحديثة في حقل التصنيع سيما ما تعلق منه بالأنشطة البترولية .