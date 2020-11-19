مداخيل جمركية: ارتفاع بازيد من 5% خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019

الجزائر - بلغت الايرادات الجمركية للجزائر قيمة 781,97 مليار دينار خلال الاشهر التسعة الاولى من سنة 2019 مقابل 741,52 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2018 اي بارتفاع قدره 5,46 بالمئة, حسبما علمته (وأج) لدى المديرية العامة للجمارك.

و يرجع هذا التحسن اساسا الى التحصيلات "الاستثنائية" التي انجزت بعنوان التسوية من مداخيل الجمارك بميناء الجزائر خلال هذه الفترة والتي ارتفعت إلى 127,95 مليار دج.

و تم صب ايرادات الجمارك في ميزانية الدولة بما مقداره 670,88 مليار دج مقابل 640,54 مليار دج في 2018 اي بارتفاع حوالي 4,74 بالمئة.

و حسب ذات المصدر, شكلت الايرادات الموجهة لخزينة الدولة نسبة 85,79 بالمئة من اجمالي ايرادات الجمارك خلال الاشهر التسعة الاولى من 2019.

اما الحصة الموجهة لصندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية فقد بلغت68,44 مليار دج مقابل 64,57 مليار دج, اي بارتفاع يقارب 6 بالمئة خلال نفس فترة المقارنة.

وحسب معطيات مديرية الدراسات والاستشراف بالمديرية العامة للجمارك فان الايرادات الموجهة للصندوق الوطني للتقاعد بلغت حوالي37,59 مليار دج مقابل 31,09 مليار دج, اي بارتفاع 21 بالمئة.

اما بخصوص الايرادات الموجهة لصندوق حسابات التخصيص الخاصة فقد بلغت حوالي 4,25 مليار دج مقابل3,83 مليار دج ,مسجلة بذلك ارتفاع حوالي 10,76 بالمئة.

و بلغت المداخيل الموجهة للبلديات من يناير الي سبتمبر الفارط, 811,62 مليون دج مقابل 1,472 مليار دج, اي بانخفاض قدره 44,9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018. اجمالا بلغت المداخيل الجمركية سنة 2018 ما مقداره 28ر1.026 مليار دج مقابل 1.005,81 مليار دج في 2017 , اي بارتفاع 03ر2 بالمئة.