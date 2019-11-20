"ابرام عقود لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال والغاز عبر الأنابيب بين "سوناطراك" و"انجي

وقد تم التوقيع على هذه العقود من الجانب الجزائري, نائب رئيس شركة سوناطراك المسؤول عن نشاط التسويق, أحمد الهاشمي مازيغي و عن الجانب الفرنسي مدير وحدة الأعمال و إدارة الطاقة العامة الممثل لمجمع إنجي, إدوارد نفياسكي, بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك, كمال الدين شيخي و نائب المدير العام لمجمع إنجي , بيير شارييه.

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و جاء في بيان سوناطراك أنه " من خلال هذه العقود يؤكد الطرفان على قوة علاقة الشراكة على المدى الطويل. سوناطراك ستقدم شحن من الغاز الطبيعي من خلال أنبوب النقل العابر للبحر الأبيض المتوسط وكذلك على شكله المميع , لاسيما بفرنسا عبر نهائي الغاز المميع لفوس توكان".

و اضاف ذات المصدر أن " هذه العقود جاءت لتضمن وتؤمن مخرجا للغاز الجزائري في سوقه الطبيعية، الذي يعتبر من أهم الأسواق الأكثر مكافأة في ضل المنافسة المتزايدة بين مختلف مصادر التزويد".