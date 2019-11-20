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"ابرام عقود لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال والغاز عبر الأنابيب بين "سوناطراك" و"انجي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 تشرين2/نوفمبر 2019 11:29     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 20 مرات
&quot;ابرام عقود لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال والغاز عبر الأنابيب بين &quot;سوناطراك&quot; و&quot;انجي

الجزائر- أبرمت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك والمجمع الطاقوي الفرنسي إنجي عقود متوسطة وطويلة المدى بخصوص بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال والغاز عبر الأنابيب, حسب ما افادت يوم الثلاثاء بيان لسوناطراك.

وقد تم التوقيع على هذه العقود من الجانب الجزائري,  نائب رئيس شركة سوناطراك المسؤول عن نشاط التسويق, أحمد الهاشمي مازيغي و عن الجانب الفرنسي  مدير وحدة الأعمال و إدارة الطاقة العامة الممثل لمجمع إنجي, إدوارد نفياسكي,  بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك, كمال الدين شيخي و  نائب المدير العام لمجمع إنجي , بيير شارييه.

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و جاء في بيان سوناطراك أنه " من خلال هذه العقود يؤكد الطرفان على قوة علاقة الشراكة على المدى الطويل. سوناطراك ستقدم شحن من الغاز الطبيعي من خلال أنبوب النقل العابر للبحر الأبيض المتوسط وكذلك على شكله المميع , لاسيما بفرنسا عبر نهائي الغاز المميع لفوس توكان".

و اضاف ذات المصدر أن " هذه العقود جاءت  لتضمن وتؤمن مخرجا للغاز الجزائري في سوقه الطبيعية، الذي يعتبر من أهم الأسواق الأكثر مكافأة في ضل المنافسة المتزايدة بين مختلف مصادر التزويد".

آخر تعديل على الأربعاء, 20 تشرين2/نوفمبر 2019 12:06
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"ابرام عقود لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال والغاز عبر الأنابيب بين "سوناطراك" و"انجي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 تشرين2/نوفمبر 2019 11:29     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 20 مرة   شارك

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