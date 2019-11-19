محطات الدفع: إستكمال أشغال الانجاز في نهاية 2020 و بدء الخدمة خلال 2021

الجزائر - أكد وزير الاشغال العمومية و النقل مصطفى كورابة يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ان اشغال انجاز محطات الدفع على الطريق السيار شرق-غرب ستستكمل بنهاية 2020 و تدخل حيز الخدمة خلال 2021.

و أوضح السيد كورابة خلال ندوة صحفية على هامش تدشين الطبعة ال17 من الصالون الدولي للأشغال العمومية ان "محطات الدفع في طور الانجاز على الطريق السيار شرق-غرب و الموزعة على ثلاثة حصص : الوسط و الشرق و الغرب" مشيرا الى ان دخولها حيز الخدمة سيكون خلال سنة 2021.

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و في رده على سؤال جحل مكافحة حوادث المرور ابرز الوزير ان "الطريق لم يكن ابدا سببا في حوادث المرور" مشيرا بأصبع المسؤولية لسلوك المستعملين و نوعية السيارات و المركبات على الطريق.

اما بخصوص نوعية بعض الاشطر من شبكة الطرق الوطنية فقد اكد ان "جهودا كبيرة بدلت في قطاع الاشغال العمومية" مضيفا ان عدد النقاط على شبكة الطرق التي تعتبر متدهورة تبقى قليلة مقارنة بإنجازات الطرق عبر كامل التراب الوطني.

كما اوضح ان "جميع تلك الاشطر قد تم التكفل بها و تلك المتبقية سيتم التكفل بها في اطار البرامج المقبلة سيما خلال سنة 2020"، مضيفا ان الاولوية بالنسبة لقطاعه في سنة 2020 تتمثل في الصيانة.

و تابع قوله ان "العديد من الطرق قد انجزت و حان الوقت ان يتم التكفل بها".

اما عن سؤال حول 18ر127 مليار دج التي خصصها قانون المالية 2020 لإعادة تقييم البرنامج الجاري تجسيده اكد الوزير ان هذا الغلاف المالي موجه لاستكمال المشاريع الجارية موضحا ان "عديد المشاريع لم يتم ادراجها بقيمتها الحقيقية".

كما تم خلال اليوم الاول من هذه التظاهرة التوقيع على 6 اتفاقيات بين مختلف الهيئات و المؤسسات الحاضرة في الصالون.

في هذا الصدد وقعت مدرسة الدراسات التجارية العليا على اربع (4) اتفاقيات. ووقعت الاتفاقية الاولى مع مجمع دراسات المنشآت و المراقبة و المساعدة (جيكا).اما الاتفاقية الثانية فوقعت بالأحرف الاولى مع مجمع هياكل اشغال الطرق و المنشآت الفنية (جيترا) .

اما الثالثة فوقعت مع مجمع منشآت الأشغال البحرية و الرابعة فوقعت مع الجزائرية للطرق السيارة.

وتهدف هذه الاتفاقيات حسب الموقعين الى وضع و تطوير الاسس لعلاقة تعاون وثيقة و مثمرة في مجال التكوين و السهر على استمراريتها.

كما تم خلال هذا اليوم الاول التوقيع بالأحرف الاولى على اتفاقيتين اطار، الاولى بين مجمع "جيكا" و المعهد الجزائري للتقييس بهدف تحديد شروط و كيفيات مرافقة المعهد لفروع "جيكا" من اجل تجسيد نظام تسيير مدمج طبقا لمرجعيات علامة الجودة إيزو.

اما الاتفاقية الاطار الثانية فوقعت بين مخبر الاشغال العمومية للشرق و جامعة الاخوة منتوري بقسنطينة 1 و تهدف الى وضع و تحديد كيفيات المساعدة و المرافقة التي يتبادلها الطرفان معا في المجالات التي تندرج ضمن نشاطاتهما الاساسية سيما في ميادين التكوين و التحسيس و البحث و التطوير في قطاع الاشغال العمومية.

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كما تم من جانب اخر التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الجزائرية للطرق السيارة و بنك التنمية المحلية بهدف السماح للهيئات المالية سيما بنك التنمية المحلية بمرافقة الجزائرية للطرق السيارة خلال مرحلة تطوير وسائل الدفع على مستوى محطات الدفع.

للتذكير ان الطبعة ال17 من الصالون الدولي للأشغال العمومية تجري من 19 الى 23 نوفمبر الجاري تحت شعار "التحدي: الانجاز و الصيانة".

و تضم هذه التظاهرة 242 عارضا من بينهم 47 اجنبيا و تسعة دول ممثلة.