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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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تنظيم المعرض الأول للإستيراد و التصدير البيني الافريقي في أبريل 2020 بالجزائر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 تشرين2/نوفمبر 2019 18:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرات

الجزائر ستحتضن الجزائر الصالون الاول للاستيراد و التصدير البيني الافريقي "ايمباكس-2020" خلال الفترة الممتدة بين 13 و 15 ابريل 2020 بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، حسبما اعلنته اليوم الثلاثاء شركة ستال-اكسبو-ايفانت، منظمة هذا الحدث.

و اوضح ذات المصدر ان هذا الحدث المنظم برعاية وزير التجارة سعيد جلاب يندرج في اطار مرافقة الاتفاقات الجمركية البينية الافريقية التي توجت بإنشاء منطقة التبادل الحر القارية الافريقية التي ستصبح سارية المفعول في يوليو 2020.

كما تأتي هذه التظاهرة في ظرف يتميز برفع الحواجز الجمركية بين البلدان الافريقية او هي بصدد ذلك و في هذا الإطار سيتم تنظيم فضاء التبادل هذا مما سيسمح لرجال الاعمال الأفارقة باغتنام الفرص التي تتاح لهم في مجال المبادلات و الشراكة و الاستثمار و التكامل.

و يندرج المعرض في اطار الجهود المبذولة من اجل تطوير و تعزيز المبادرات البينية الافريقية كما يتعلق الامر بتثمين امكانيات المنتجات الافريقية الموجهة للتصدير و المعنية بالاتفاقات الجمركية التي تمنح مزايا على غرار الاعفاء من الحقوق و الرسوم.

كما تم التأكيد على ان "المبادلات البينية الافريقية ستسمح كذلك بالمساهمة في تطوير مختلف قطاعات النشاط على غرار الفلاحة و الصناعة و غيرها...و ستستفيد مختلف البلدان الافريقية المصدرة بشكل كبير من النتائج الايجابية في مجال التنمية و توفير مناصب الشغل وما الى ذلك.

كما يذكر منظمو هذا الحدث بان السوق الافريقية في القرن ال21 تتوفر على تعداد سكاني يقدر بمليار نسمة اي عدد كبير من المستهلكين المحتملين و واردات لهذه الاسواق تقدر بمليارات الدولارات.

و سيتم اثراء هذا المعرض بتنظيم ندوات ينشطها خبراء و عديد المختصين فيما سيتم تخصيص فترة صباحية للمستشارين التجاريين للسفارات المعتمدة بالجزائر المدعوين من منظمي هذه التظاهرة.

كلـمات مفتـاحيــة :
تنظيم المعرض الأول للإستيراد و التصدير البيني الافريقي في أبريل 2020 بالجزائر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 تشرين2/نوفمبر 2019 18:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرة   شارك

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