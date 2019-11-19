نفط: سعر سلة خامات أوبك يرتفع الى 44ر63 دولار

الجزائر - ارتفع سعر خامات أوبك الى44ر 63 دولار امس الاثنين مسجلا بذلك ارتفاعا مقارنة بالسعر الذي بلغه الجمعة الماضة، حيث كان قد استقر عند 12ر63 دولار، حسب المعطيات التي أوردتها اليوم الثلاثاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على موقعها الإلكتروني.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، والايراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، وخام ميرايات الفنزويلي، وجيرا سول الانغولي، ورابي الخفيف الغابوني، وأورينت الاكوادوري، وزافيرو لغينيا الاستوائية، و جينو الكونغولي.

وكانت أسعار الذهب الأسود قد أنهت جلسة أمس الاثنين منخفضة ، حيث بلغ خام برنت تسليم يناير بلندن 44 ر62 دولارا للبرميل بانخفاض ب 86 سنتا او 4ر1 بالمائة مقارنة بما سجله في نهاية جلسة الاربعاء الفارطة .

وفي نيويورك، أنهى خام القياس الامريكي تسليم ديسمبر الجلسة عند 05ر57 دولارا متراجعا ب67 سنتا أو 2ر1 بالمائة.

و تبقى اسعار النفط متأثرة بالنزاع التجاري بين الولايات المتحدة و الصين الذي يؤثر بدوره على النمو العالمي و بالتالي الطلب على الطاقة.

في هذه الظروف، ينتظر الفاعلين في السوق الاجتماع السابع لأوبك و حلفائها يوم السادس ديسمبر المقبل بالعاصمة النمساوية فيينا .

و تبقى التساؤلات مطروحة بشأن تمديد اتفاق خفض الانتاج و ان كانت هناك امكانية لإقرار تخفيضات جديدة.

كان الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط ، محمد باركيندو قد صرح الأربعاء الفارط أنه واثق من أن "أوبك" وحلفاءها في إطار ما يعرف باسم "أوبك+"، سيستمرون في اتفاق لخفض الإنتاج في 2020 وإن العوامل الأساسية للاقتصاد العالمي مازالت قوية.

ورجح أن تكون هناك مراجعات بخفض حاد للمعروض في 2020 وبخاصة من الإنتاج الصخري الأمريكي، مضيفا أن بعض شركات النفط الصخري بالولايات المتحدة ستشهد نموا في الإنتاج لن يزيد على حوالي 300 إلى 400 ألف برميل يوميا.

يذكر أن منظمة أوبك مع عشرة بلدان منتجة خارجها وعلى رأسها روسيا على تخفيض مشترك لإنتاجها بمعدل 2ر1 مليون برميل يوميا (تخفيض 800.000 برميل يوميا من طرف بلدان اوبك و 400.000 برميل يوميا من طرف البلدان المنتجة) .

و تم خلال الاجتماع الفارط لابك + تمديد هذا الاتفاق الى غاية نهاية مارس 2020.

وقالت أوبك في تقريرها الشهري الأخير إن إنتاجها من النفط في أكتوبر ، قفز 943 ألف برميل يوميا إلى 65ر29 مليون برميل يوميا، وذلك بحسب أرقام تجمعها المنظمة من مصادر ثانوية إذ تعافت إمدادات السعودية من آثار هجمات على منشأتين نفطيتين.