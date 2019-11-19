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متعاملون إقتصاديون أبدوا إستعدادهم لتجسيد أفكار حاملي المشاريع الخضراء

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 تشرين2/نوفمبر 2019 15:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرات
متعاملون إقتصاديون أبدوا إستعدادهم لتجسيد أفكار حاملي المشاريع الخضراء

الجزائر - أكدت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، يوم بالعاصمة، أن هناك متعاملين اقتصاديين أبدوا استعدادهم لخوض تجربة تجسيد أفكار أصحاب المشاريع الخضراء من الشباب المبتكر في مجال الرسكلة والطاقات المتجددة.

وأوضحت السيدة رزواطي، لدى إشرافها على "اليوم الانتقائي التحضيري للقاء الوطني الأول لحاملي المشاريع في مجالي الرسكلة والطاقات المتجددة"، أن متعاملين اقتصاديين "أبدوا التزامهم لخوض تجربة مع حاملي أفكار لتجسيد مشاريع خضراء عبر مختلف الولايات".

وسيكون نهاية شهر نوفمبر الجاري، تضيف الوزيرة، موعدا لإعلان تاريخ اللقاء الوطني الذي سيجمع بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات المصرفية إلى جانب الشباب المشارك في اللقاء الانتقائي قصد "دراسة المشاريع وتهيئة بيئة محلية والتواصل مع السلطات المحلية لتجسيدها واقعيا".

وستكون وزارة البيئة والطاقات المتجددة، تواصل القول، بمثابة "حلقة وصل بين أصحاب المشاريع ومختلف الإدارات لتذليل كل الصعوبات"، مشددة على أهمية توضيح المعلومة لمختلف الأطراف إلى غاية الاقتناع بأهمية المهن البيئية كما حال الدول المتقدمة.

وعن هذا اللقاء الانتقائي، قالت الوزيرة، إنه يأتي بعد "استكمال" الاستراتيجية الخاصة التي تشجع الأخذ بتكنولوجيا سليمة بيئيا والبحث والابتكار لدعم الاقتصاد الأخضر و التدويري، وهو ما تناوله المشاركون في الجلسات الجهوية الأخيرة المنعقدة في البليدة وبومرداس وغرداية، والتي أفرزت –تضيف- "توصيات هامة للانتقال من الاستهلاك المستدام إلى الانتاج المستدام وخلق شعب وفرص عمل وثروة دائمة".

وذكرت في السياق ذاته، أن الاستبيان الأخير الذي أطلقته الوزارة عبر بوابتها الإلكترونية مكن من "تسجيل جمع 1.557 حامل فكرة لمشروع في مجال الرسكلة والطاقات المتجددة"، وهي دعوة استجاب لها جامعيين وباحثين مهنيين واقتصاديين ومن المجتمع المدني أيضا.

وقد تم توزيع المشاركين في هذا اللقاء الانتقائي، حسبما لوحظ، على 4 أفواج يستعرضون فيها عصارة أفكارهم أمام لجان تحكيم مكونة من مدراء و إطارات الوزارة للنظر في الجدوى الاقتصادية للمشروع والتأثير الاجتماعي (خلق فرص عمل..) وحداثة المشروع و الابتكار.

وسيعلن قريبا عن نتائج هذا اللقاء، حسب المسؤولة الاولى للقطاع، التي أصرت في حديثها مع المشاركين على أهمية "خلق فضاء تلاقي بين الأطراف الفاعلة و تعزيز الثقة بين حامل المشروع والمسؤول الاقتصادي".

وأشارت في هذا الموضوع  أنه سيكون هناك "تنسيق" مع المحافظة الوطنية للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية المستحدثة مؤخرا لدى الوزير الاول، من أجل "إنجاح المشاريع الخضراء".

آخر تعديل على الثلاثاء, 19 تشرين2/نوفمبر 2019 15:56
كلـمات مفتـاحيــة :
متعاملون إقتصاديون أبدوا إستعدادهم لتجسيد أفكار حاملي المشاريع الخضراء
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 تشرين2/نوفمبر 2019 15:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرة   شارك

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