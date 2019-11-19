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قيمة صادرات الجزائر من الإسمنت ستصل إلى 400 مليون دولار في آفاق 2021

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 تشرين2/نوفمبر 2019 11:02     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 21 مرات
قيمة صادرات الجزائر من الإسمنت ستصل إلى 400 مليون دولار في آفاق 2021

بسكرة - كشف وزير التجارة سعيد جلاب مساء يوم الاثنين بولاية بسكرة أن قيمة صادرات الجزائر من الإسمنت "ستصل إلى  400 مليون دولار في آفاق 2021 ".

واوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على تصدير شحنات من الإسمنت بمجمع "سيلاس" لإنتاج الإسمنت ببلدية جمورة أن الصادرات الجزائرية من هذه المادة التي بلغت 20 مليون دولار سنة 2018 قد "تضاعفت 3 مرات خلال السنة الجارية لتبلغ حاليا 60 مليون دولار و هي مرشحة لكي تصل إلى 400 مليون دولار نهاية 2021 ".

 

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وأضاف أن الجزائر التي بلغت حاليا في مجال إنتاج الإسمنت قدرة إنتاج  بأكثرمن 40  مليون طن سنويا قادرة على تصدير كميات من الإسمنت تصل إلى 20  مليون طن سنويا مشيرا إلى أن حجم احتياجات السوق الوطنية من هذه المادة هي في حدود 22 مليون طن سنويا .

وأبرز السيد جلاب أن الجزائر لها "سوق واعدة" في مجال تسويق الإسمنت وخاصة مادة "الكلينكر"  نحو دول أفريقيا الغربية على غرار غينيا بيساو والسينغال والغابون ومالي مشيرا إلى أن الجزائر "يمكنها أن تلبي احتياجات أسواق هذه الدول وتصبح المصدر الأول لهذه المادة نحوها في سنة 2020".

وكان وزير التجارة قد أشرف بمجمع  "سيلاس" على عمليتين لشحن كميات من الإسمنت موجهة للتصدير تتعلق الأولى بشحن 35 ألف طن نحو كوت ديفوار عبر ميناء عنابة والثانية ب300 ألف طن نحو أفريقيا عبر البر مبرزا أن مجمع "سيلاس" تمكن منذ مطلع سنة 2019 من القيام بـ 13 عملية تصدير حيث ستصل الكمية الإجمالية لهذه العمليات-كما قال-  إلى 500 مليون طن.

للإشارة فإن هذا المصنع الذي يقع ببلدية جمورة و الذي دخل حيز الاستغلال خلال سنة 2016 ويشغل 600 عامل يتوفر على تكنولوجيا متطورة بمختلف الورشات بما في ذلك مطحنة  "الكلنكر " العملاقة الأمر الذي جعل هذه المنشأة إحدى أهم المنجزات بالمنطقة في مجال مواد البناء حسب ما تضمنته البطاقة الفنية للوحدة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 19 تشرين2/نوفمبر 2019 11:41
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قيمة صادرات الجزائر من الإسمنت ستصل إلى 400 مليون دولار في آفاق 2021
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 19 تشرين2/نوفمبر 2019 11:02     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 21 مرة   شارك

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