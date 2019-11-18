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"أبواب مفتوحة" على الإحصائيات بالجزائر: فضاء للحوار بين المنتجين والمستعملين

  أدرج يـوم : الإثنين, 18 تشرين2/نوفمبر 2019 17:45     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرات
&quot;أبواب مفتوحة&quot; على الإحصائيات بالجزائر: فضاء للحوار بين المنتجين والمستعملين

 الجزائر - نظم الديوان الوطني للاحصائيات، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، "أبواب مفتوحة" للتعريف بأهمية الاحصائيات الرسمية واستحداث فضاء للحوار بين منتجي ومستعملي هذه المعطيات.

وفي تصريح لوأج، أوضح مدير الإصدارات والتوثيق والنشر، حسين بورنان أن هذه المبادرة، التي تندرج في إطار احياء اليوم الافريقي للاحصاء، تهدف إلى "التعريف بالاحصائيات الرسمية ووفرتها وامكانية الحصول عليها. كما تعد فضاء للحوار بين منتجي و مستعملي هذه الاحصائيات الرسمية".

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وأكد أن تنظيم "الأبواب المفتوحة" يعود إلى "وجوب استجابة عمليات الاحصائيات لمتطلبات وتطلعات الشركة في مجال تحيين المعطيات ودقتها لتحسين "النوعية" كما توصي به كافة التوصيات الدولية في هذا المجال".

وخلال هذه التظاهرة التي نظمت بمقر الديوان الوطني للاحصائيات، تلقى الزوار من بينهم جامعيون و ممثلون عن وسائط إعلام توضيحات حول مسار انتاج الاحصائيات واصدارها.

شاهد الزوار فيديوهات حول الديوان و تلقوا مطويات تتضمن لعبة للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية على السنوات القليلة الماضية وكذا اصدرات أنتجها الديوان الوطني للاحصائيات.

كما كان اللقاء مناسبة لإطلاع الجمهور العريض على الاحصاء ال6 للسكان والسكن الذي يعتزم الديوان الوطني للاحصائيات إطلاقه سنة 2020.

يحتفل هذه السنة باليوم الافريقي للإحصاء، الذي يصادف يوم 18 نوفمبر من كل عام، تحت شعار "كل شخص مهم: احصاءات ذات جودة من اجل تحسين ادارة النزوح القسري في افريقيا".

ويتوافق هذا الشعار مع موضوع الدورة العادية 32 لجمعية الاتحاد الافريقي التي عقدت يومي  10 و 11 فبراير 2019 باديس اباب (اثيوبيا) و هو "سنة اللاجئين و العائدين و النازحين داخليا: نحو حلول مستدامة للنزوح القسري في افريقيا".

تمت المصادقة على هذا الحدث الافريقي في مايو 1990 من قبل الاجتماع ال16 لندوة الوزراء الأفارقة المكلفين بالتخطيط و التنمية الاقتصادية للجنة الاقتصادية من أجل افريقيا.

ويهدف هذا الحدث الافريقي، الذي يحتفل به منذ عام 1993، إلى "تحسيس الرأي العام حول أهمية الإحصائيات في جميع جوانب الحياة الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية".

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"أبواب مفتوحة" على الإحصائيات بالجزائر: فضاء للحوار بين المنتجين والمستعملين
  أدرج يـوم : الإثنين, 18 تشرين2/نوفمبر 2019 17:45     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرة   شارك

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