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بسكرة: إفتتاح الصالون الدولي للتمور بمشاركة 100عارض جزائري و أجنبي

  أدرج يـوم : الإثنين, 18 تشرين2/نوفمبر 2019 17:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 1 مرات
بسكرة: إفتتاح الصالون الدولي للتمور بمشاركة 100عارض جزائري و أجنبي

 بسكرة - افتتح يوم الاثنين بالمدرسة الجهوية للرياضات الأولمبية ببسكرة الصالون الدولي للتمور في نسخته الخامسة بمشاركة 100 عارض جزائري و أجنبي.

و تعتبر هذه التظاهرة الاقتصادية الهامة التي ينشطها ممثلون عن قطاع الفلاحة من بينهم منتجين في شعبة التمور من داخل الولاية و من خارجها إلى جانب عدد من المتعاملين الاقتصاديين في مجال التعليب و العتاد الفلاحي موعدا اقتصاديا هاما.

و حسب ما ورد في الشروحات التي قدمت بعين المكان فإن هذا الصالون يهدف بالأساس إلى ترقية التمور الجزائرية لاسيما "دقلة نور" ذات الشهرة العالمية و إتاحة فرص للاستثمار من خلال اللقاءات بين مختلف الفاعلين في شعبة التمور خاصة منهم المنتجين و المصدرين و هيئات عمومية أخرى ذات الصلة فضلا عن تثمين منتوج التمور كمصدر لمداخيل إضافية من العملة الصعبة.

و قد تميز افتتاح هذا الصالون الذي يدوم ثلاثة أيام بحضور وفد حكومي يضم وزراء الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري شريف عماري و التجارة السعيد جلاب و الموارد المائية علي حمام اضافة الى سفراء 18 دولة بالجزائر على غرار الهند و إندونيسيا و لبنان و بولونيا إلى جانب ممثلين لسفارات 17 دولة أخرى.

للإشارة فإن هذا الصالون من تنظيم الغرفة الفلاحية لولاية بسكرة بالتنسيق مع كل من غرفة التجارة و الصناعة "الزيبان" و الغرفة المحلية للصناعات التقليدية و الحرف.

كلـمات مفتـاحيــة :
بسكرة: إفتتاح الصالون الدولي للتمور بمشاركة 100عارض جزائري و أجنبي
  أدرج يـوم : الإثنين, 18 تشرين2/نوفمبر 2019 17:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 1 مرة   شارك

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