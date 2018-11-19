Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

نفط: سعر سلة خامات الاوبك يرتفع الى 12ر63 دولار للبرميل

  أدرج يـوم : الإثنين, 18 تشرين2/نوفمبر 2019 16:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرات
نفط: سعر سلة خامات الاوبك يرتفع الى 12ر63 دولار للبرميل

الجزائر، 18 نوفمبر 2019 (وأج)- ذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) يوم الاثنين على موقعها الإلكتروني إن متوسط سعر سلة خامات المنظمة سجل ارتفاعا طفيفا نهاية الأسبوع الفارط حيث، أنهى الاسبوع الفارط عند 12ر63 الجمعة، مقابل 63 دولارا المسجل الخميس الماضي. 

وتضم سلة خامات أوبك، التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج، 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، والايراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، وخام  ميرايات الفنزويلي، وجيرا سول الانغولي، ورابي الخفيف الغابوني، وأورينت الاكوادوري، وزافيرو لغينيا الاستوائية، و جينو الكونغولي.

و في نفس اليوم، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في يناير الى 30ر63 دولارا بلندن، حيث تقدمت بنسبة 6ر1المئة مقارنة بجلسة اغلاق الخميس الفارط.

وارتفعت أسعارالخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط لديسمبر إلى72ر57 دولار للبرميل أي بنسبة 7ر1 بالمئة.

و حسب المحللين للسوق النفطية، تتجه أنظار المستثمرين حاليا نحو ما سيسفر عنه لقاء اوبك و حلفائها السابع الذي سيعقد خلال ديسمبر المقبل بفيينا(النمسا) و الذي سيسمح للمنظمة و حلفائها تقييم الاتفاق السادس، القاضي بتمديد  اتفاقها المتعلق بتخفيض مشترك للإنتاج بمعدل 2ر1 مليون برميل يوميا و ذلك لفترة اضافية تدوم 9 اشهر بداية من 1 يوليو  الى غاية 31 مارس 2020، بهدف دعم الأسعار و احلال توازن في السوق بين العرض و الطلب.

كلـمات مفتـاحيــة :
نفط: سعر سلة خامات الاوبك يرتفع الى 12ر63 دولار للبرميل
  أدرج يـوم : الإثنين, 18 تشرين2/نوفمبر 2019 16:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.18

لوجستيكال 2019: توقيع إتفاقيتين من أجل التصدير خارج قطاع المحروقات

19.11.18

بن فليس يقترح برنامجا لبناء "إقتصاد سوق اجتماعي"

19.11.18

تمنراست: الإعلان عن برنامج خاص لمواكبة التنمية بالمنطقة

19.11.18

محكمة سيدي أمحمد: تأجيل النطق بالحكم في قضية 20 موقوفا خلال المسيرات الشعبية إلى الأسبوع…

19.11.18

كرة الريشة / دورة دولية بالكاميرون: المنتخب الجزائري يحصد أربع ميداليات برونزية

19.11.18

برنامج جديد ب 40 مليار دج لصيانة الطرق الولائية والبلدية عبر مختلف الولايات

الأكثــر قـراءة

19.11.12

تجديد عقد لتموين إيطاليا بالغاز الجزائري

19.11.14

تعيين شيخي كمال الدين رئيسا مديرا عاما جديدا لمجمع سوناطراك

19.11.11

انتقال طاقوي: الجزائر تعتزم إنشاء صناعة وطنية للطاقات المتجددة

19.11.12

رئيس الدولة يستعرض مع الوزير الأول عدة ملفات تتعلق بمجالات العمل والداخلية والسكن والرقمنة

19.11.11

حادث وفاة 8 رضع بدار الولادة بالوادي: النطق بالحكم في 19 نوفمبر الجاري

19.11.11

قرار المجلس الدستوري يدعم عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات