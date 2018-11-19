نفط: سعر سلة خامات الاوبك يرتفع الى 12ر63 دولار للبرميل

الجزائر، 18 نوفمبر 2019 (وأج)- ذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) يوم الاثنين على موقعها الإلكتروني إن متوسط سعر سلة خامات المنظمة سجل ارتفاعا طفيفا نهاية الأسبوع الفارط حيث، أنهى الاسبوع الفارط عند 12ر63 الجمعة، مقابل 63 دولارا المسجل الخميس الماضي.

وتضم سلة خامات أوبك، التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج، 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، والايراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، وخام ميرايات الفنزويلي، وجيرا سول الانغولي، ورابي الخفيف الغابوني، وأورينت الاكوادوري، وزافيرو لغينيا الاستوائية، و جينو الكونغولي.

و في نفس اليوم، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في يناير الى 30ر63 دولارا بلندن، حيث تقدمت بنسبة 6ر1المئة مقارنة بجلسة اغلاق الخميس الفارط.

وارتفعت أسعارالخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط لديسمبر إلى72ر57 دولار للبرميل أي بنسبة 7ر1 بالمئة.

و حسب المحللين للسوق النفطية، تتجه أنظار المستثمرين حاليا نحو ما سيسفر عنه لقاء اوبك و حلفائها السابع الذي سيعقد خلال ديسمبر المقبل بفيينا(النمسا) و الذي سيسمح للمنظمة و حلفائها تقييم الاتفاق السادس، القاضي بتمديد اتفاقها المتعلق بتخفيض مشترك للإنتاج بمعدل 2ر1 مليون برميل يوميا و ذلك لفترة اضافية تدوم 9 اشهر بداية من 1 يوليو الى غاية 31 مارس 2020، بهدف دعم الأسعار و احلال توازن في السوق بين العرض و الطلب.