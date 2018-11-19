الحظيرة الوطنية للسيارات: ما يفوق عن 4ر6 مليون مركبة نهاية سنة 2018

الجزائر - تعد الحظيرة الوطنية للسيارات أزيد من 4ر6 مليون مركبة نهاية سنة 2018 مقابل 1ر6 مليون سنة 2017 أي ارتفاع بنسبة 98ر3 %، حسبما علمت وأج يوم الاثنين لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

و أوضح ذات المصدر أن الحظيرة الوطنية للسيارات تضم 6.418.212 مركبة في نهاية سنة 2018 مقابل 6.162.542 مركبة نهاية 2017 أي ارتفاع بـ 255.670 وحدة (98ر3 %).

بخصوص السداسي الثاني لسنة 2018، أكد الديوان الوطني للإحصائيات أن ما يقارب 820.000 مركبة تم ترقيمها أو أعيد ترقيمها مقابل 824.498 مركبة خلال نفس الفترة سنة 2017 أي انخفاض بنسبة 56ر0 %.

و بلغ العدد الإجمالي للسيارات المرقمة أو التي أعيد ترقيمها 819.904 سيارة في السداسي الثاني لسنة 2018 بما فيه 155.400 مركبة جديدة مقابل 126.513 وحدة جديدة خلال نفس الفترة في سنة 2017، أي انخفاض بنسبة 83ر22 %.

وحسب المصدر ذاته، يقصد بالترقيمات النهائية للسيارات الجديدة السيارات الموضوعة في السير، موضحا ان دراسة هذه الترقيمات النهائية بالنظر إلى الإيرادات يدل على أن جزء هام من السيارات لم يتم ترقيمها خلال سنة استيرادها.

بخصوص تقسيم عمليات الترقيم وإعادة الترقيم خلال السداسي الثاني لسنة 2018، حسب نوع المركبة، أضاف الديوان الوطني للإحصائيات أن الحظيرة الجزائرية للسيارات تتكون من 568.932 سيارة سياحية (39ر69 %) من الرقم الإجمالي (819.904) و 135.840 شاحنة صغيرة (57ر16 %) و 51.058 دراجة نارية (23ر6 %).

وتضم الحظيرة الوطنية 29.988 شاحنة (66ر3 %) و 9.073 جرار فلاحي (11ر1 %) و 8.671 مقطورة (06ر1 %) و 7.950 حافلة (97ر0 %) و 7.596 جرار سير (93ر0 %) و 796 مركبة خاصة (10ر0 %).

وبخصوص التقسيم الجهوي تتمثل الولايات الخمس الأولى التي سجلت أكبر عدد من عمليات الترقيم وإعادة الترقيم خلال السداسي الثاني لسنة 2018، في كل من الجزائر ب47.859 وحدة (80ر30% من الإجمالي) والبليدة ب9.971 وحدة (42ر6%) ووهران ب8.471 وحدة (45ر5%) وسطيف ب7.054 وحدة (54ر4%) وبومرداس ب5.387 (47ر3%).

وحسب جنسية الصانعين، فالسيارات الجديدة و المستعملة المرقمة و المعاد ترقيمها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة لسنة 2018 هي فرنسية (203.534 مركبة بما فيها 21.793 وحدة جديدة) و تليها اليابانية (100.303 بما فيها 7.813 جديدة) و الألمانية (75.506 بما فيها 18.294 جديدة) و أخيرا الصينية (26.658 وحدة بما فيها 5.253 وحدة جديدة ).

ويذكر أن عدد السيارات المرقمة أو التي أعيد ترقيمها بلغ 743.994 سيارة خلال السداسي الأول من 2018 منها 100.138 سيارة جديدة أي بارتفاع قدره 4.144 وحدة مقارنة مع السداسي الأول من 2017 (739.850 وحدة) أي ارتفاع بنسبة 56ر0% .

وبخصوص ترقيمات السيارات الجديدة (100.138 سيارة) كشف الديوان الوطني للإحصائيات عن ارتفاع كبير بنسبة 9ر100% (50.289 سيارة) خلال السداسي الأول من 2018 مقابل 48.849 وحدة خلال نفس الفترة من 2017 .