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وهران: إفتتاح الصالون الدولي للعقار والسكن وصالون التأثيث والديكور

  أدرج يـوم : الإثنين, 18 تشرين2/نوفمبر 2019 14:46     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرات
وهران: إفتتاح الصالون الدولي للعقار والسكن وصالون التأثيث والديكور

وهران - افتتحت يوم الاثنين بمركز الاتفاقيات "محمد بن أحمد" لوهران الطبعة السادسة للصالون الدولي للعقار والسكن والبيوت الذكية و الطبعة السابعة لصالون التأثيث والديكور بمشاركة زهاء 87 عارضا.

ويحضر التظاهرتين المنظمتين من قبل وكالة اتصال "أب كونسبت ديزين" والموجهتين الى سوق السكن الراقي، عارضون من الجزائر وتركيا والصين وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال وغيرها.

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ويتم خلال هذه التظاهرة التي تتواصل الى غاية 23 من الشهر الجاري، عرض مشاريع سكنية بلمسة عصرية على غرار السكنات الإيكولوجية والعصرية مجهزة بحلول ذكية مثل اقتصاد الكهرباء والتقنيات الإلكترونية ونظم الاتصال المستخدمة في العمارات.

كما يجمع صالون العقار والسكن والبيوت الذكية مهنيي العقار والسكن والمرقيين العقاريين الذين يرغبون في الاستثمار في السكن الذكي والحرفيين ومؤسسات الانجاز والفاعلين في القطاع المالي والمصرفي وشركات التأمين وغيرها في حين يحضر صالون التأثيث والديكور الناشطون في التأثيث والفندقة والديكور الخاص بالسكنات العصرية.

ويعد هذا الموعد الاقتصادي فرصة لمعرفة الجديد بالقطاع وترقية الشراكة في مجال العقار والديكور مع تقديم للجمهور حلول عقارية تستجيب لاحتياجاتهم حسب دخلهم من طرف المرقيين العقاريين ومكاتب الهندسة المعمارية ومهني التأثيث والفندقة والديكور، حسب ما صرح به لـ/وأج/ منظم الصالون أكرم سيدي يخلف.

ويعتبر احترام البيئة خصوصية صالون العقار والسكن والبيوت الذكية حيث يسمح بتقديم مختلف التقنيات في مجال السكن الإيكولوجي على غرار رسكلة الماء وألواح إنتاج الطاقة الشمسية وغيرها ، كما أشير إليه .

وسيتعرف الجمهور على العروض العقارية والجديد بخصوص السكنات الذكية والهياكل التي تجمع اقتصاد الطاقة والرفاهية والأمن. كما سيتم تقديم محاضرات لفائدة مهنيي القطاع ونشاطات حول تزيين المنازل.

كلـمات مفتـاحيــة :
وهران: إفتتاح الصالون الدولي للعقار والسكن وصالون التأثيث والديكور
  أدرج يـوم : الإثنين, 18 تشرين2/نوفمبر 2019 14:46     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرة   شارك

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