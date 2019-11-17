حصص سكينة إضافية لفائدة ولاية تبسة

وصرح الوزير خلال ندوة صحفية نشطها بعد تفقده لأشغال إنجاز سكنات عمومية إيجارية بالقطب الحضري الدكان بمدينة تبسة في إطار زيارة عمل و تفقد قام بها إلى هذه الولاية بأنه تم منح 500 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم و 500 إعانة مالية للبناء الريفي، مشددا على الشروع فورا في الإجراءات الإدارية والقانونية لانطلاق ـشغال إنجاز هذه السكنات.
وأضاف السيد بلجود بأن قطاع السكن بولاية تبسة شهد "تأخرا كبيرا في الإنجاز خاصة في صيغة البيع بالإيجار (عدل) والسكن الاجتماعي والسكن الترقوي المدعم" إلا أنه تم –كما قال- إعادة بعث المشاريع التي كانت متوقفة واستدراك التأخير.
في هذا السياق، شدد الوزير على المسؤولين المعنيين بالإسراع في إنجاز السكنات وتدعيم الورشات باليد العاملة قصد توزيع السكنات على مستحقيها "بداية من السداسي الأول من السنة المقبلة".
من جهة أخرى، شدد ذات المسؤول على الشروع في بناء المرافق العمومية من مدارس وقاعات علاج ومقرات للأمن الوطني ومحلات تجارية وغيرها موازاة مع انطلاق أشغال بناء السكنات لكسب ثقة المواطن على حد تعبيره.
وكشف السيد بلجود عن منح ولاية تبسة أيضا غلافا ماليا وصفه بـ"الهام" يقدر ب 1،3 مليار دج سيوجه لاستكمال أشغال التهيئة الحضرية عبر مختلف الورشات السكنية الجاري إنجازها و ذلك في انتظار الحصول على اعتمادات مالية إضافية خلال السنة المقبلة كما قال.
قبل ذلك أشرف وزير السكن والعمران والمدينة بقاعة المؤتمرات الشهيد "عباد الزين" على عملية القرعة الخاصة بالمستفيدين ضمن حصة 821 سكنا بصيغة العمومي الإيجاري بالقطب السكني "الدكان" بعاصمة الولاية.
وقد اختتم الوزير زيارة العمل والتفقد إلى ولاية تبسة بإشرافه على توزيع 26 مقرر استفادة بسكنات موجهة للقضاء على البناء الهش ببلدية الونزة و 32 إعانة مالية للبناء الريفي ببلديات الشريعة والعقلة وبئر الذهب والعقلة المالحة إضافة إلى 19 تحصيصا أرضيا اجتماعيا ببلديات صفصاف الوسرى وبئر العاتر والكويف.