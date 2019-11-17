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بوقدوم في زيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة ابتداء من يوم الاثنين

  أدرج يـوم : الأحد, 17 تشرين2/نوفمبر 2019 16:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرات
بوقدوم في زيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة ابتداء من يوم الاثنين

الجزائر - يقوم وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، ابتداء من يوم غد الاثنين، بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حسب ما افاد به اليوم الأحد بيان لذات الوزارة.

وأوضح البيان أن هذه الزيارة تندرج في إطار "تدعيم أواصر الأخوة وعلاقات التعاون بين الجزائر ودولة الإمارات العربية المتحدة"، مشيرا إلى أن السيد بوقدوم سيجري بالمناسبة "محادثات مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ومسؤولين تتمحور حول واقع العلاقات الثنائية بين البلدين".

كما سيبحث الطرفان خلال هذه الزيارة "سبل ووسائل تعزيز العلاقات الثنائية وتنويعها في كافة المجالات، إضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وتمت الاشارة الى ان وزير الشؤون الخارجية يشارك حاليا في اللقاء السنوي العاشر لمنتدى "صير بني ياس" الخاص بمناقشة قضايا وأزمات منطقة الشرق الأوسط، الذي تحتضنه دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بدعوة من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي.

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بوقدوم في زيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة ابتداء من يوم الاثنين
  أدرج يـوم : الأحد, 17 تشرين2/نوفمبر 2019 16:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرة   شارك

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