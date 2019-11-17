بوقدوم في زيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة ابتداء من يوم الاثنين

وأوضح البيان أن هذه الزيارة تندرج في إطار "تدعيم أواصر الأخوة وعلاقات التعاون بين الجزائر ودولة الإمارات العربية المتحدة"، مشيرا إلى أن السيد بوقدوم سيجري بالمناسبة "محادثات مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ومسؤولين تتمحور حول واقع العلاقات الثنائية بين البلدين".
كما سيبحث الطرفان خلال هذه الزيارة "سبل ووسائل تعزيز العلاقات الثنائية وتنويعها في كافة المجالات، إضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
وتمت الاشارة الى ان وزير الشؤون الخارجية يشارك حاليا في اللقاء السنوي العاشر لمنتدى "صير بني ياس" الخاص بمناقشة قضايا وأزمات منطقة الشرق الأوسط، الذي تحتضنه دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بدعوة من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي.