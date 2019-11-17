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محافظ بنك الجزائر الجديد يتقلد مهامه

  أدرج يـوم : الأحد, 17 تشرين2/نوفمبر 2019 16:18     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرات

الجزائر- تقلد المحافظ الجديد لبنك الجزائر، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأحد مهامه خلفا للسيد عمار حيواني الذي شغل هذا المنصب بالنيابة.

وبهذه المناسبة أعرب السيد بن عبد الرحمان عن عزمه على "مواصلة السير قدما لتجسيد الورشات التي باشرها بنك الجزائر والمبادرة بورشات جديدة".

و اعتبر المحافظ الجديد لبنك البنوك، أن المهمة الأولى الموكلة له هي "إعادة الثقة" بين المواطن والبنوك إضافة إلى العمل على إعادة بعث البنوك والمؤسسات المصرفية لتتماشى مع التطورات الحاصلة على الصعيد الدولي.

وأكد السيد بن عبد الرحمان، أن بنك الجزائر هو "هيئة عمومية و جمهورية و أنه سيظل في الإصغاء لانشغالات المواطنين و المتعاملين الاقتصاديين".

و ترسيخا لمبدأ الشفافية، تعهد المحافظ الجديد لبنك الجزائر بعقد لقاءات دورية مع الصحافة بهدف اعلام الرأي العام حول تحولات القطاع البنكي".

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محافظ بنك الجزائر الجديد يتقلد مهامه
  أدرج يـوم : الأحد, 17 تشرين2/نوفمبر 2019 16:18     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرة   شارك

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