Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اليوم الإفريقي للإحصاء: الديوان الوطني للإحصائيات ينظم غدا الاثنين أبوابا مفتوحة

  أدرج يـوم : الأحد, 17 تشرين2/نوفمبر 2019 15:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرات

الجزائر - سينظم الديوان الوطني للإحصائيات يوم غد الاثنين "أبوابا مفتوحة" بالجزائر العاصمة في اطار الاحتفال باليوم الافريقي للإحصاء، حسب ما أفاد به اليوم الاحد بيان للديوان.

وو اوضح البيان ان هذه التظاهرة، التي ستقام بمقر الديوان، تهدف إلى "تحسيس الرأي العام  حول أهمية الإحصائيات في جميع جوانب الحياة الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية".

ويحتفل هذه السنة باليوم الافريقي للإحصاء، الذي يصادف يوم 18 نوفمبر من كل

عام، تحت شعار "كل شخص مهم: احصاءات ذات جودة من اجل تحسين ادارة النزوح القسري في افريقيا".

و يتوافق هذا الشعار مع موضوع الدورة العادية 32 لجمعية الاتحاد الافريقي التي عقدت يومي  10 و 11 فبراير 2019 باديس اباب (اثيوبيا) و هو "سنة اللاجئين و العائدين و النازحين داخليا: نحو حلول مستدامة للنزوح القسري في افريقيا"، يضيف بيان الديوان.

ويعتبر هذا الحدث الافريقي، الذي يحتفل به منذ عام 1993، موعد سنوي يقوم خلاله الديوان الوطني للإحصائيات على غرار باقي هيئات الاحصاء الافريقية "بتحسيس الرأي العام بأهمية الإحصائيات الرسمية، والمساهمة بذلك في نشر الثقافة الإحصائية على أوسع نطاق ممكن"، يضيف البيان.

آخر تعديل على الأحد, 17 تشرين2/نوفمبر 2019 15:25
كلـمات مفتـاحيــة :
اليوم الإفريقي للإحصاء: الديوان الوطني للإحصائيات ينظم غدا الاثنين أبوابا مفتوحة
  أدرج يـوم : الأحد, 17 تشرين2/نوفمبر 2019 15:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.17

إطلاق خط جديد للنقل بالسكك الحديدية بين عنابة و برج بوعريريج "مديرية جهوية"

19.11.17

اليوم الإفريقي للإحصاء: الديوان الوطني للإحصائيات ينظم غدا الاثنين أبوابا مفتوحة

19.11.17

مسابقة الفروسية الدولية للقدرة والتحمل: سيطرة فرسان قيادة الحرس الجمهوري

19.11.17

تدمير مخبأ للإرهابيين بالجلفة

19.11.17

السيد شنين يشارك بسويسرا في اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء…

19.11.17

رئاسيات 12 ديسمبر/ حملة انتخابية: تركيز على أهمية الاقتراع لإخراج البلاد من الأزمة

الأكثــر قـراءة

19.11.11

انتقال طاقوي: الجزائر تعتزم إنشاء صناعة وطنية للطاقات المتجددة

19.11.12

رئيس الدولة يستعرض مع الوزير الأول عدة ملفات تتعلق بمجالات العمل والداخلية والسكن والرقمنة

19.11.12

تجديد عقد لتموين إيطاليا بالغاز الجزائري

19.11.14

تعيين شيخي كمال الدين رئيسا مديرا عاما جديدا لمجمع سوناطراك

19.11.11

قرار المجلس الدستوري يدعم عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

19.11.11

وفاة شخص و إصابة 88 آخرين في 65 حادث مرور خلال نهاية الأسبوع