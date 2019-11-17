اليوم الإفريقي للإحصاء: الديوان الوطني للإحصائيات ينظم غدا الاثنين أبوابا مفتوحة

الجزائر - سينظم الديوان الوطني للإحصائيات يوم غد الاثنين "أبوابا مفتوحة" بالجزائر العاصمة في اطار الاحتفال باليوم الافريقي للإحصاء، حسب ما أفاد به اليوم الاحد بيان للديوان.

وو اوضح البيان ان هذه التظاهرة، التي ستقام بمقر الديوان، تهدف إلى "تحسيس الرأي العام حول أهمية الإحصائيات في جميع جوانب الحياة الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية".

ويحتفل هذه السنة باليوم الافريقي للإحصاء، الذي يصادف يوم 18 نوفمبر من كل

عام، تحت شعار "كل شخص مهم: احصاءات ذات جودة من اجل تحسين ادارة النزوح القسري في افريقيا".

و يتوافق هذا الشعار مع موضوع الدورة العادية 32 لجمعية الاتحاد الافريقي التي عقدت يومي 10 و 11 فبراير 2019 باديس اباب (اثيوبيا) و هو "سنة اللاجئين و العائدين و النازحين داخليا: نحو حلول مستدامة للنزوح القسري في افريقيا"، يضيف بيان الديوان.

ويعتبر هذا الحدث الافريقي، الذي يحتفل به منذ عام 1993، موعد سنوي يقوم خلاله الديوان الوطني للإحصائيات على غرار باقي هيئات الاحصاء الافريقية "بتحسيس الرأي العام بأهمية الإحصائيات الرسمية، والمساهمة بذلك في نشر الثقافة الإحصائية على أوسع نطاق ممكن"، يضيف البيان.