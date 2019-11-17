دحمون: ضرورة إعتماد نظرة جديدة في تسيير المرافق العمومية سيما منها الشبانية

تمنراست - دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون يوم الأحد بالولاية المنتدبة عين صالح إلى ضرورة اعتماد نظرة جديدة في تسيير المرافق العمومية سيما منها الشبانية .

وأوضح الوزير لدى تدشينه قاعة متخصصة للرياضة بالتجمع السكاني حاسي لحجار بعين صالح (750 كلم شمال تمنراست) في إطار الزيارة التي شرع فيها إلى ولاية تمنراست " أنه يتعين اعتماد نظرة جديدة في تسيير المرافق العمومية سيما منها الشبانية من خلال تمكين المؤسسات الناشئة والشباب خريجي الجامعات لإبراز مؤهلاتهم وكفاءاتهم في التسيير ''.

ويأتي ذلك تطبيقا للمرسوم المنظم لتسيير المرافق العمومية الذي يمنح فرص فتح المجال أمام المؤسسات الناشئة وخريجي الجامعات لإقتحام عالم تسيير تلك المرافق خاصة منها الهياكل الشبانية ، كما أضاف الوزير ، لافتا في ذات الوقت أن الدولة تضمن التكوين والمراقبة.

وطاف السيد صلاح الدين دحمون بمختلف المرافق التي تتوفر عليها هذه القاعة ، كما اطلع على الأنشطة الشبانية المتنوعة التي تمارس بها .

واستهل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة زيارته بمعاينة مشروع إنجاز مدرسة الغاز التابعة لمجمع سوناطراك الواقعة وسط مدينة عين صالح ، حيث شدد بالمناسبة على ضرورة اعتماد نمط التكوين عن طريق التمهين بدل نمط التكوين الإقامي ، داعيا المشرفين على هذا المشروع للتنسيق مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين بخصوص إبرام إتفاقيات في مجال التكوين.

وأكد في ذات الإطار أن ''التكوين عن طريق التمهين جد مفيد باعتباره تكوين تطبيقي ، وهو مطلوب خاصة في مناطق الجنوب التي تتوفر على أنشطة بترولية ''، معتبرا أن هذه المدرسة تعد ''نقلة نوعية'' باعتبار أنها تضمن التكوين لفائدة الشباب الراغبين في ولوج عالم الشغل.

وتم تهيئة موقع بمساحة إجمالية تفوق 24.000 متر مربع لتجسيد هذا الهيكل التكويني بطاقة 300 متربص ويحتوي على جناح بيداغوجي به 17 قاعة تدريس، و خمس (5 ) ورشات ، و ثلاثة (3 ) مخابر، حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري .

ويتوخى من تجسيد هذا المشروع تكوين يد عاملة مؤهلة في مجال الأنشطة البترولية ، كما أشير إليه .

ويواصل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية زيارته للولاية المنتدبة عين صالح بتفقد وتدشين مرافق أخرى.