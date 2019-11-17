شيخي يؤكد على ضرورة الإسراع في التحويل المحلي للموارد الطاقوية 

الجزائر - اكد الرئيس المدير العام الجديد لسوناطراك، كمال الدين شيخي، يوم الأحد بالجزائر العاصمة على ضرورة الاسراع في الوصول الى التحويل المحلي للموارد الطاقوية لتلبية الاحتياجات الوطنية و الحد من الاستيراد.

و بمناسبة تسلمه منصب رئيس مدير عام للشركة الوطنية للمحروقات، سوناطراك، افاد السيد شيخي بان القدرة على تحويل الموارد الطاقوية الى مواد بتروكيماوية سيسمح "للجزائر من الحد من استيراد هذه المواد و بتالي توفير العملة الصعبة الى جانب خلق نسيج صناعي متطور عن طريق انشاء العديد من المؤسسات المتوسطة والصغيرة".

و أضاف السيد شيخي خلال مراسم تنصيبه بحضور وزير الطاقة، محمد عرقاب ان إنشاء هذه المؤسسات سيساهم بدون شك في خلق مناصب عمل جديدة ودائمة، مؤكدا على ضرورة "تحسين أداء الشركة في تجسيد وتطوير مشاريعها لا سيما تطوير الحقول المكتشفة و ذلك للحافظ على مستواها الانتاجي على المدى المتوسط".

و استطرد بان تحسين هذا الأداء سينصب على الاحترام الصارم لآجال وتكاليف الإنجاز دون الإخلال بمعايير الجودة والسلامة، مضيفا أنه "سيعمل جاهدا بمعية جميع الإطارات والفنيين من اجل رفع هذا التحدي لإنجاز وتجسيد جميع المشاريع المسطرة في مخطط تطوير الشركة".

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و اعتبر السيد شيخي ان مهمة سوناطراك الأساسية هي توفير احتياجات السوق الوطنية من المواد الطاقوية اللازمة والمساهمة في التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد عن طريق توفير العملة الصعبة الضرورية.

و قال السيد شيخي في هذا السياق: "ان مسؤوليتنا كبيرة وحساسة وترتكز أساسا على تجديد احتياطاتنا من البترول والغاز الطبيعي التي تعرف تراجعا من سنة لأخرى منذ أكثر من عشر سنوات".

كما ابرز بان الجهود يجب ان "تنصب على عمليات البحث والاستكشاف وكذا عمليات إعادة تقييم ومراجعة احتياطات الشركة المؤكدة من اجل تعويض ما استهلك لحد اليوم والرفع من حجم هذه الاحتياطات لتمكن من ضمان الامن الطاقوي للجزائر على المدى البعيد".

و أضاف: "إن جهودنا سوف نوجهها كذلك نحو الاستغلال الأمثل لقدراتنا الإنتاجية الحالية لتلبية الاحتياجات الوطنية المتزايدة والحفاظ على اسواقنا التقليدية دوليا خاصة فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، هذه الجهود ستكون مدعومة بكل تأكيد بعمل متواصل لخفض تكاليف الإنتاج والاستغلال التي تعرف حاليا ارتفاعا ملحوظا لا يتناسب مع المعايير الدولية الراهنة".

قانون المحروقات الجديد جاء في الوقت المناسب لبعث روح جديدة

و من جهة اخرى، أكد السيد شيخي أن التحديات الحالية والرهانات المستقبلية التي يواجهها قطاع المحروقات في الجزائر "ليست بالمستحيلة ولا هي بالتعجيزية إذا تحالفت جهود الاطارات والعمال، من اجل غاية واحدة ووحيدة ألا وهي مصلحة الشركة والبلاد".

و قد توجه في ذات السياق إلى جميع الإطارات والعمال من أجل التجند بهدف بعث ديناميكية جديدة قصد تحقيق الأهداف المسطرة في إطار الاستراتيجية المعتمدة من طرف الهيئات الاجتماعية للشركة الوطنية.

و اعتبر أن الاطارات و العمال هم حجر الزاوية لهذه الشركة الوطنية والركيزة الاساسية لتطويرها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، مضيفا أنه "سيولي اهتماما خاصا للعنصر البشري في الشركة بالاعتماد على عنصر الكفاءة والتميز".

لرفع هذه التحديات سيتم الاعتماد -حسب ذات المسؤول- على "الرصيد التاريخي في مجال الشراكة المربحة، التي حققت من خلالها سوناطراك نتائج إيجابية في نشاطات المنبع والمصب"، مضيفا انه سيتم "العمل بكل تفان على تطوير هذه الشراكة وتنويعها من اجل المساهمة الفعالة في تجديد الاحتياطات البترولية والغازية وكذا من اجل المساهمة في تنويع وتطوير المشاريع خاصة في مجال الصناعة التحويلية والدراسات الهندسية والخدمات ذات البعد التكنولوجي".

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أما بخصوص القانون الجديد المنظم لنشاطات المحروقات، قال السيد شيخي ما يلي: " انتهز الفرصة لأثمن القانون الجديد المتعلق بنشاطات المحروقات الذي جاء في الوقت المناسب لبعث روح جديدة في ميدان البحث والاستكشاف ولتحرير المبادرة في مجال الشراكة لجلب رؤوس أموال ضرورية لتطوير صناعتنا البترولية وكذا جلب تكنولوجيات متقدمة اللازمة للاستغلال الأمثل لحقولنا البترولية والغازية".

و أضاف أن "هذا الإطار القانوني والجبائي الجديد سيكون حتما عامل لجلب واستقطاب لهذه الأموال والتكنولوجيا وسيعزز من جاذبية الجزائر للاستثمارات المباشرة الأجنبية ومن قدرتها التنافسية في محيط يتميز بتسابق شرس لاستقطاب هذه الاستثمارات".

اشاد السيد شيخي، في سياق آخر، بتنصيب المحافظة الوطنية للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، معتبرا أنها "ستلعب دورا محوريا في تنسيق الجهود الوطنية في هذا المجال.

و أكد الرئيس المدير الجديد للشركة ان سوناطراك ستكون "حتما من اهم الفاعلين والداعمين لسياسة التحول الطاقوي والتنويع في المصادر الطاقوية لضمان الأمن الطاقوي وخدمة لمصلحة المجموعة الوطنية".