السيد كمال الدين شيخي يتسلم مهامه كرئيس مدير عام لمجمع سوناطراك

و خلال ترأسه لمراسم التنصيب, هنأ وزير الطاقة محمد عرقاب, الرئيس المدير العام الجديد على اعتلائه لهذا المنصب, داعيا إياه للقيام بمزيد من المجهودات لتمكين سونطراك من ضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المدى البعيد.

و ذكر في ذات السياق, بإنجازات السيد شيخي لاسيما بخصوص مساهمته في ترقية المجال المنجمي و إشرافه على أعمال البحث التي اثمرت على اكتشافات كبيرة, بالإضافة إلى تسييره لعدة مشاريع لتطوير أقطاب بترولية و غازية جديدة بكل من رقان و تيممون و أدرار.

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كما ثمن الوزير المجهودات التي بذلها الرئيس المدير العام الاسبق للمجمع, رشيد حشيشي للدفع بشركة سوناطراك إلى مزيد من التطور, مشيدا بمساهمته الفعالة في مجال تقديم و شرح القانون المنظم لنشاطات المحروقات الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية الخميس الفارط.

و قال ان الهدف الذي يرنو إليه القانون المنظم لنشاطات المحروقات يتمثل في "تشجيع الاستثمار في مجال المحروقات من قبل سوناطراك لوحدها أو بالشراكة مع شركات أجنبية التي لديها القدرة المالية و التكنولوجيات العالية, بصفة عامة و ذلك بهدف تلبية احتياجات السوق الوطنية المتزايدة من الموارد البترولية".

و أضاف قائلا: "إن تحديات اليوم كبيرة و هامة يأتي في مقدمتها استغلال و تثمين مواردنا من المحروقات و تكثيف جهود الاسكتشاف بهدف تجديد احتياطاتنا الخاصة من المحروقات و مضاعفة الانتاج لمواجهة متطلبات النمو الكبير في الاستهلاك الوطني من الغاز الطبيعي و المنتوجات البترولية".

و بدوره أكد الرئيس المدير العام, كمال الدين شيخي, ان" المسؤولية المنوطة به كبيرة و حساسة أونه سيبذل قصارى جهده لكي يقوم بواجبه على أكمل وجه".