مشاركة سبع مؤسسات إنتاجية للجيش الوطني الشعبي في التظاهرة الاقتصادية "موقار تندوف"

الجزائر - تشارك ابتداء من اليوم ،السبت ،سبع (07) مؤسسات إنتاجية للجيش الوطني الشعبي في التظاهرة الاقتصادية التجارية "موقار تندوف" التي تمتد إلى غاية 23 من الشهر الجاري، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "تطبيقا لتعليمات السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الرامية إلى تطوير الصناعات العسكرية، تشارك ابتداء من اليوم 16 نوفمبر 2019، سبع (07) مؤسسات إنتاجية للجيش الوطني الشعبي ممثلة في مديرية الصناعات العسكرية في التظاهرة الاقتصادية التجارية +موقار تندوف+ في الفترة من 16 إلى 23 نوفمبر 2019، حيث أشرف اليوم وزير التجارة على الافتتاح الرسمي لهذه التظاهرة الاقتصادية الهامة بحضور كل من وزير التجارة الصحراوي، المالي، الموريتاني بالإضافة إلى السلطات العسكرية والمدنية المحلية".

و أضاف البيان أن هذه المناسبة تعتبر "فرصة للاطلاع أكثر على الفضاء المخصص لوزارة الدفاع الوطني واكتشاف ما يضمه من منتجات متنوعة تترجم المستوى الرفيع الذي بلغته الصناعات العسكرية بمختلف فروعها والتي تساهم في تعزيز النسيج الاقتصادي الوطني النوعي، وهذا عبر العديد من المؤسسات والوحدات الإنتاجية المتخصصة في مختلف المجالات، على غرار قطاع النسيج والصناعات الميكانيكية الخفيفة والثقيلة".