تنصيب مدراء جدد للوكالات الولائية والصناديق التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

الجزائر - تم اليوم السبت، تنصيب مدراء جدد للوكالات الولائية لكل من الوكالة الوطنية للتشغيل والصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتقاعد، حسب ما أفاد به بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي .

وأشرف على مراسم التنصيب الأمين العام للوزارة مرزاق غرناوط، ممثلا لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام ،ومست عملية التغيير على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل 29 ولاية، حيث تم تعيين مدراء جدد وتحويل آخرين وترقية مجموعة من الإطارات الشابة في منصب مدير فرع ولائي للوكالة.

أما على مستوى الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، فقد مست الحركة الجزئية تحويل مدراء جهويين ومركزيين وترقية إطارات جديدة في منصب مدير جهوي ومدير مركزي.

ومست الحركة على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تحويل وترقية مدراء لوكالات ولائية وتعيين مديرة جديدة للموارد البشرية والتكوين.

كما تم على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد، إجراء حركة جزئية على مستوى بعض الوكالات الولائية تضمنت ترقية مدراء جدد وتحويل آخرين.

وحسب البيان، تأتي هذه العملية في إطار مسعى الوزارة الرامي إلى "ترقية الموارد البشرية ومنح الفرصة للإطارات الشابة وإضفاء ديناميكية جديدة على نشاطات الهيئات تحت الوصاية على المستوى المحلي".

كما تمت هذه الحركة--يضيف المصدر ذاته --"بناء على عملية تقييم دقيقة لأداء إطارات الهيئات المعنية على المستوى الكمي والنوعي وذلك بهدف تحسين الحوكمة على مستوى القطاع وتحسين الخدمة العمومية والارتقاء بنوعية العلاقات مع المواطن".

و تهدف الوزارة من خلال هذه الحركة، إلى "إعطاء نفس جديد للمصالح الإدارية التابعة للقطاع ومواصلة الجهود الرامية إلى تحسين أدائها الميداني، والتكفل بالملفات ذات الأولوية، لاسيما منها ملف التشغيل في ولايات الجنوب".

وبالمناسبة ،أكّد الأمين العام للوزارة على "أهمية إشراك جميع العمال لتحقيق الأهداف المسطرة، والحرص على تكوين وترقية الموارد البشرية وضمان الاستقرار في القطاع من خلال ترسيخ ثقافة الحوار والتشاور والتعاون ما بين الإدارة والعمال والشريك الاجتماعي".