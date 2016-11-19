المعرض الدولي "المقار- 2019" نقطة انطلاق في مسار الإندماج الإقتصادي الإفريقي  

تندوف - صرح وزير التجارة السعيد جلاب اليوم السبت بتندوف أن المعرض الدولي "المقار-2019" تشكل نقطة انطلاق في مسار الإندماج الإقتصادي الإفريقي .

وأوضح الوزير لدى إشرافه على افتتاح هذا الحدث الإقتصادي والتجاري الإفريقي "أن المقار-2019 " يشكل نقطة انطلاق في مسار الإندماج الإقتصادي الإفريقي " مؤكدا في ذات الوقت " أن الجزائر ستؤدي دورا رياديا في الإندماج التجاري و الإقتصادي بين دول الجوار".

وأكد وزير التجارة الذي كان مرفوقا بكل من وزيري التجارة والسياحة الموريتاني سيد أحمد ولد محمد والمالي محمد إغ إيرلاف أن "هذه التظاهرة الإقتصادية تسمح بالتعريف والترويج للمنتوج الجزائري في أوساط المتعاملين الأفارقة ، كما أنها تمثل أحد العوامل التي تساعد على تطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية بين دول القارة " .

وبعد أن أبرز السيد جلاب أهمية تعزيز التبادلات الإقتصادية والتجارية بين الدول الإفريقية ، أشار أن معظم واردات الدول الإفريقية (ما بين 60 إلى 70 بالمائة ) هي من خارج القارة ، مما يتعين –كما أضاف تعزيز آليات التعاون بين دول القارة .

وأوضح أيضا أن الأمن والإستقرار السائد في المنطقة بفضل جهود الجيش الوطني الشعبي ، يشكل عاملا أساسيا يشجع على تنظيم مثل هذه الأحداث الإقتصادية الإقليمية .

ومن جهته أشار وزير التجارة والسياحة الموريتاني في تصريح للصحافة أنه "سيتم تنظيم النسخة القادمة من معرض "المقار" بنواكشوط ، مما سيتيح للموريتانيين التعرف على المنتجات الجزائرية المختلفة مما سيساعد ذلك أيضا على تسهيل حركة تنقل البضائع بين البلدين".

وصرح السيد سيد أحمد ولد محمد " نحن مع كل ما سيساهم في تجسيد إندماج إقتصادي في إفريقيا، و نعتبر منطقة المغرب العربي القاطرة الأساسية في الإندماج الإقتصادي الإفريقي "، لافتا الى أن "هذه الطموحات تتحقق بفضل الأمن والإستقرار السائد في المنطقة".

واعتبر بدوره نائب رئيس غرفة التجارة بمالي عيسى إتساي " بأن تظاهرة المقار تعتبر فرصة كبيرة تسمح بتوفير فضاء تجاري بين مختلف الدول المشاركة".

ومن جهته أوضح الرئيس المدير العام لمجمع نقل البضائع اللوجيستي "لوجي ترانس "بوعلام كيني في تصريح لـ"وأج" أنه ومنذ توقيع إتفاقية بين المجمع ووزارة التجارة فقد تم تنظيم 46 رحلة تجارية دولية نحو دول مجاورة (مالي و النيجر وموريتانيا والسنيغال ) تم خلالها نقل ما مجموعه 27.000 طن من مختلف البضائع والمنتجات الوطنية سيما منها التجهيزات الكهرومنزلية ومواد البناء.

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وأكد ذات المسؤول أنه سيتم مع آفاق 2020 رفع قدرات التصدير نحو هذه البلدان ، حيث يرتقب اقتناء 100 شاحنة جديدة لتدعيم أسطول المجمع.

ويشارك في هذا الحدث الإقتصادي في طبعته الجديدة والذي غاب منذ سبعينيات القرن الماضي ما لا يقل عن 100 متعاملا من الجزائر ومن دول إفريقية مجاورة على غرار موريتانيا و السينغال و مالي و النيجر إلى جانب تجار من الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية.

و يشكل هذا الموعد فرصة لتطوير التبادلات التجارية و توفير قاعدة لوجيستية على مستوى هذه الولاية تسمح بتوفير الشروط المطلوبة لنقل البضائع وتضمن إجراءات تخزين السلع وكذا تسيير إجراءات الجمركة ، إلى جانب توفير مداخيل جديدة لبلدية تندوف ، حسب المنظمين .

كما تعد هذه التظاهرة الإقتصادية أيضا فرصة للمتعاملين الإقتصاديين الوطنيين لترويج وتسويق منتوجاتهم و إمضاء إتفاقيات تعاون في هذا المجال ، إلى جانب تعريف نظرائهم الأفارقة بالمنتوجات الجزائرية الموجهة للتصدير ، يضيف ذات المتحدث .

ومما يعزز أهمية هذا الموعد التجاري والإقتصادي فتح المعبر الحدودي الجزائري الموريتاني الشهيد "مصطفى بن بولعيد"، مما سيشكل ذلك فرصة كبيرة لبعث النشاط التجاري لسكان المنطقة وتشجيع التبادلات التجارية والدفع بالتنمية بفرص أفضل مع الدول المجاورة ، مثلما جرى توضيحه.

وتنظم تظاهرة " المقار" الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير "سفاكس " و"لوجي ترانس" وغرف التجارة والصناعة للدول المشاركة.

ودائما ضمن هذه الفعاليات ينتظر أن يعقد وزير التجارة السعيد جلاب لقاء مع متعاملين مشاركين في تظاهرة "المقار".