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محروقات: صدور مراسم رئاسية تتضمن الموافقة على ملاحق لعقود البحث والاستغلال

  أدرج يـوم : الجمعة, 15 تشرين2/نوفمبر 2019 18:37     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 37 مرات
محروقات: صدور مراسم رئاسية تتضمن الموافقة على ملاحق لعقود البحث والاستغلال

 الجزائر - صدر في العدد 67 من الجريدة الرسمية ، خمس (5) مشاريع مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على ملاحق لعقود البحث عن المحروقات واستغلالها لفائدة سوناطراك وشركائها و التي سيم تنفيذها طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.

و يتضمن المرسوم الأول الموافقة على اتفاق العمليات المتعلق بالعقد المؤرخ في 17 يناير 2010  للبحث عن المحروقات و استغلالها  في المساحة المسماة " حاسي بير ركايز" ( الكتل : 443 أ و 424 أ و 414 خارجي و 415 خارجي ).

و  أبرم هذا الاتفاق  بالجزائر في 9 مايو 2018 بين سوناطراك و شركتي "ب.ت.ت اكسبلوريشن أند بروديكشن بالبليك كومباني ليميتد" و " ك.ن.و.ك ليميتد".

أما المرسوم الثاني فيتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 26 سبتمبر 2004 للبحث عن المحروقات و استغلالها في المساحة المسماة '' ازارين" ( الكتلتان : 228 و 229 أ) المبرم بالجزائر في 4 يناير 2019 بين بين سوناطراك و شركتي "بتروسالتيك عين تسيلد ليميتد" و"انيل غلوبال ترايدين ش.ذ.أ".

بالنسبة لمرسوم الثالث، فتضمن الموافقة على ملحق بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر 2006 لاستغلال المحروقات في المساحة المسماة "جبل بيسة" المبرم في 15 يناير 2019  بين  الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك.

و تضمن المرسوم الرابع  الموافقة على ملاحق بالعقود المؤرخة في 20 مايو 2015 للبحث عن المحروقات و استغلالها و المبرمة في 11 ايريل 2019  بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك  في المساحات المسماة " بئر بركين جنوب " و " برج عمر ادريس  II" و  " عرق الواعر" و " قارة تيسليت III" و " حمرة II" و " أدومي غرب" و " وادي المرعى "  و " تيارت" و "تمسيت شرق".

وبخصوص المرسوم الخامس، فقد تضمن الموافقة على ملحق  بالعقد  المؤرخ في 25 مايو 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة "رورد يعقوب"(الكتلة 406 أ) المبرم بالجزائر في 15  يونيو 2019 بين  سوناطراك وشركتي "كومبانيا اسبانيولا دي بتروليوس س.أ.أ (سيبسا)"و "سيبسا ألجيري س.ل".

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محروقات: صدور مراسم رئاسية تتضمن الموافقة على ملاحق لعقود البحث والاستغلال
  أدرج يـوم : الجمعة, 15 تشرين2/نوفمبر 2019 18:37     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 37 مرة   شارك

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