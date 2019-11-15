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إنشاء محافظة وطنية للطاقات المتجددة

  أدرج يـوم : الجمعة, 15 تشرين2/نوفمبر 2019 15:22     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرات

الجزائر - تتكفل المحافظة الوطنية للطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية المستحدثة مؤخرا لدى الوزير الأول بإعداد استراتيجية وطنية لتطوير القطاع و تطبيقها.

و تعتبر المحافظة أيضا وسيلة لدعم تطبيق و تقييم السياسة الوطنية في مجال الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية.

و تحدد المحافظة بناء على الاستراتيجية الوطنية الاستراتيجيات القطاعية في مجال الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية بدعم من كل القطاعات المعنية.

و اوكلت لها أيضا مهمة المشاركة في اعداد المخططات القطاعية و الاقليمية في هذا المجال اضافة الى اعداد اطار تشريعي و تنظيمي جاذب لترقية الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية.

و يتعلق الأمر كذلك بتحديد و اقتراح ميكانيزمات التمويل و القيام بدراسات تقييم لترقية هذا المجال. اذ يتعين على المحافظة متابعة و تقييم بصفة دورية  تطوير الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية حيث يمكنها الاعتماد على كفاءات وطنية و اجنبية من شأنها وضع استراتيجية وطنية للطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية.

و تسير المحافظة التي تتمتع باستقلالية مالية من طرف محافظ معين بمرسوم رئاسي وفقا للشروط المحددة في القانون و النظام الساري المفعول.

كلـمات مفتـاحيــة :
إنشاء محافظة وطنية للطاقات المتجددة
  أدرج يـوم : الجمعة, 15 تشرين2/نوفمبر 2019 15:22     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرة   شارك

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