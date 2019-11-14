وجاء في البيان :"عين اليوم الخميس 14 نوفمبر 2019 السيد عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة، السيد شيخي كمال الدين، رئيسا مديرا عاما لمجمع سوناطراك خلفا للسيد حشيشي رشيد، الذي أنهيت مهامه بهذه الصفة".
تعيين شيخي كمال الدين رئيسا مديرا عاما جديدا لمجمع سوناطراك
أدرج يـوم : الخميس, 14 تشرين2/نوفمبر 2019 19:15 الفئـة : اقتصــاد قراءة : 14 مرات
الجزائر - عين رئيس الدولة، السيد عبد القادر بن صالح، اليوم الخميس، السيد شيخي كمال الدين رئيسا مديرا عاما لمجمع سوناطراك ،حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
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