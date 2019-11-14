الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين تطلق قريبا خدمة للدفع عبر الجوال

وهران - ستطلق قريبا الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين خدمة للدفع عبر الهاتف النقال لفائدة زبائنها الحائزين على بطاقة بنكية، حسبما علمت وأج لدى الرئيس المدير العام لهذه الشركة اليوم الخميس على هامش الأبواب المفتوحة على الشركة التي نظمت بوهران.

وأوضح ابراهيم جمال كسالي أن "الجزائر تحصي ما لا يقل عن 25 مليون مستعمل للأنترنيت عبر الهواتف الذكية واللوحات الإلكترونية والحواسب. نعتزم إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني عبر الهاتف النقال لفائدة الأشخاص الذين يمتلكون بطاقة بنكية".

وأشار المسؤول نفسه الى أن هذا تحدي مهم بالنظر الى العادات الجديدة للمستهلك.

وأضاف "نستعد لتقديم خدماتنا عبر التكنولوجيات الحديثة، مما سيمكن من عصرنة أساليب العمل وتوفير الوقت"، مبرزا الى أهمية تكوين الموظفين مع العلم أن الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين تستثمر كل سنة بين 2 و 3 بالمئة من رقم أعمالها في هذا الجانب.

للتذكير فان الشركة المذكورة التي تعد عميدة شركات التأمين وأنشأت سنة 1963 تقدم خدمة الدفع الإلكتروني منذ 2017 لاثنتين من خدماتها وهما التأمين ضد الكوارث الطبيعية والتصليحات بالمنازل.

كما أبرز المدير العام لنفس الشركة مساهمة قطاع التأمينات في الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن "التأمينات هي استثمارات مؤسساتية تشارك في تمويل الاقتصاد الوطني"، كما أن شركات التأمين تشغل ما لا يقل عن 15.000 شخص.

وقد عرفت هذه الأبواب المفتوحة التي نظمت تحت شعار "الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين في استماع لشركائها" حضور مختلف شركاء وزبائن الشركة.

ويكمن هدف تنظيم هذه التظاهرة التي تعد الثانية بعد تلك التي احتضنتها عنابة في أكتوبر المنصرم في البقاء قريبا من الزبائن والشركاء للاستماع لانشغالاتهم بغية تحسين الخدمات، حسب المنظمين.