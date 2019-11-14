عماري يحث الفلاحين لتنظيم أنفسهم في تعاونيات متخصصة

غرداية - حث وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري هذا الخميس من غرداية الفلاحين والمربين والمنتجين لتنظيم أنفسهم في إطار تعاونيات متخصصة.

وأوضح الوزير خلال لقاء وطني حول شعبة الحليب بحضور وزير التكوين والتعليم المهنيين بلخير دادة موسى أن" التعاونيات تشكل محركا لتحسين الكمية ونوعية الإنتاج و مداخيل الشركاء الفلاحيين".

وأضاف السيد عماري " أن التعاونيات بقطاع الفلاحة مدعوة لتواجدها ضمن إستراتيجية تهدف إلى المساهمة في التنمية الإقتصادية و الإجتماعية للبلاد واستحداث وبشكل أوفر لمناصب الشغل والثروة".

ويرى وزير القطاع في ذات الإطار "أن التعاونيات ينبغي أن تؤدي دورا كبيرا بخصوص التمويل ونوعية الإنتاج والتأطير والتكوين " ، مذكرا في ذات الوقت بشتى برامج المرافقة التي وضعتها السلطات العمومية لتنمية قطاع الفلاحة.

كما أشار السيد عماري أيضا أن شعبة الحليب تساهم في بشكل ملموس في الأمن الغذائي بالجزائر، مذكرا بأن الحليب يحتل مكانة محورية في الحصة الغذائية للجزائريين، وتحتوي على أكبر جزء من البروتين الحيواني، فضلا عن استحداث ما بين 400.000 و450.000 منصب شغل مباشر، فضلا على أنه يشكل مصدر دخل لـ4ر1 مليون شخص في عالم الريف بالوطن.

كما كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من جهة أخرى عن "تفعيل إتفاقية وزارتي الفلاحة والتكوين والتعليم المهنيين بغرض ضمان احترافية كافة مسار شعبة الحليب وتحسينها سيما على مستوى مراكز جمع الحليب، وهو المحرك الذي يحدد تحسين نوعية الإنتاج".

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وفي هذا الإطار تم إبرام إتفاقية إطار بين الطرفين والتي يتم على ضوء مضمونها الإلتزام بتنفيذ برنامج التكوين المفتوح لفائدة المربين والعاملين بمراكز جمع الحليب وصناعة الحليب بالتكامل مع التكوينات المضمونة من قبل الشعبة.

ويتم أيضا من الناحية التطبيقية المساهمة في إعداد برامج التكوين بالتعاون مع المصالح الفلاحية وتنظيم دورات تكوينية أو تحسيسية في مراكز التكوين، حسب برنامج سنوي مشترك، وتكوين مكونين في شتى مجالات شعبة الحليب.

ومن جهته أشار وزير التكوين والتعليم المهنيين بلخير دادة موسى إلى استعداد قطاعه للمساهمة في إحترافية العمال في مختلف القطاعات سيما منها الفلاحة.

وقال في هذا الخصوص "إن هدفنا يتمثل في تطوير مهارات شركاء قطاع الفلاحة بغرض تحسين المردود، والتقليص من الإستيراد وضمان الأمن الغذائي".

وتتواصل أشغال هذا اللقاء الوطني الذي تنظمه الغرفة الوطنية للفلاحة بالتعاون مع السلطات المحلية المكلفة بالفلاحة على مستوى ورشات.

وأوضح السيد شريف عماري أن هذه الورشات الأربع ستظل مفتوحة لتبادل ومناقشة محاورها المرتبطة بترشيد عوامل الإنتاج وهيكلة الفاعلين بشعبة الحليب والتكفل

بالصحة الحيوانية وحشد الإنتاج الموجه للتصدير وعقلنة الواردات.

وقبل ذلك تابع الوفد الوزاري عرضا قدمه مسؤولون محليون حول قطاع الفلاحة بولاية غرداية التي شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا كبيرا في هذا المجال مما جعلها قطبا فلاحيا مرجعيا سيما ما تعلق منه بإنتاج الحليب.

وعلى هامش هذا اللقاء سيتفقد الوزيران مستثمرات فلاحية ومراكز تكوين ومؤسسة إنتاج بمنطقة غرداية، قبل أن يقوما بزيارة مماثلة إلى الولاية المنتدبة المنيعة (270 كلم جنوب غرداية).