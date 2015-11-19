وهران: الصالون الدولي للعقار والسكن وصالون التأثيث والديكور من 18 الى 23 نوفمبر

وهران - سيشارك زهاء 87 عارضا في الطبعة السادسة للصالون الدولي للعقار والسكن والبيوت الذكية و الطبعة السابعة لصالون التأثيث والديكور المنظمين بمركز الاتفاقيات لوهران "محمد بن أحمد" من 18 الى 23 نوفمبر الجاري ، حسبما علم اليوم الخميس من محافظ التظاهرتين.

وسيحضر التظاهرتين المنظمتين من قبل وكالة اتصال "أب كونسبت ديزين" والموجهتين الى سوق السكن الراقي عارضون من الجزائر وتركيا والصين واسبانيا وايطاليا والبرتغال وغيرها.

وسيكون هذا الموعد الاقتصادي فرصة لمعرفة الجديد بالقطاع وترقية الشراكة في مجال العقار والديكور مع تقديم للجمهور حلول عقارية تستجيب لاحتياجاتهم حسب دخلهم من طرف المرقيين العقاريين ومكاتب الهندسة المعمارية ومهني التأثيث والفندقة والديكور، يشير لوأج منظم الصالون أكرم سيدي يخلف.

وسيتم بالمناسبة عرض مشاريع سكنية بلمسة عصرية على غرار السكنات الإيكولوجية والعصرية مجهزة بحلول ذكية مثل اقتصاد الكهرباء والتقنيات الإلكترونية ونظم الاتصال المستخدمة في العمارات.

كما سيجمع صالون العقار والسكن والبيوت الذكية مهنيّي العقار والسكن والمرقيين العقاريين الذين يرغبون في الاستثمار في السكن الذكي والحرفيين ومؤسسات الانجاز والفاعلين في القطاع المالي والمصرفي وشركات التأمين وغيرها في حين يحضر صالون التأثيث والديكور الناشطون في التأثيث والفندقة والديكور الخاص بالسكنات العصرية.

ويعتبر احترام البيئة خصوصية صالون العقار والسكن والبيوت الذكية حيث سيسمح بتقديم مختلف التقنيات في مجال السكن الإيكولوجي على غرار رسكلة الماء وألواح إنتاج الطاقة الشمسية وغيرها.

وسيتعرف الجمهور على العروض العقارية والجديد بخصوص السكنات الذكية والهياكل التي تجمع إقتصاد الطاقة والرفاهية والأمن.كما سيتم تقديم محاضرات لفائدة مهنيي القطاع ونشاطات حول تزيين المنازل.