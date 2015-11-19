Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وهران: الصالون الدولي للعقار والسكن وصالون التأثيث والديكور من 18 الى 23 نوفمبر

  أدرج يـوم : الخميس, 14 تشرين2/نوفمبر 2019 12:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 65 مرات

وهران - سيشارك زهاء 87 عارضا في الطبعة السادسة للصالون الدولي للعقار والسكن والبيوت الذكية و الطبعة السابعة لصالون التأثيث والديكور المنظمين بمركز الاتفاقيات لوهران "محمد بن أحمد" من 18 الى 23 نوفمبر الجاري ، حسبما علم اليوم الخميس من محافظ التظاهرتين.

وسيحضر التظاهرتين المنظمتين من قبل وكالة اتصال "أب كونسبت ديزين" والموجهتين الى سوق السكن الراقي عارضون من الجزائر وتركيا والصين واسبانيا وايطاليا والبرتغال وغيرها.

وسيكون هذا الموعد الاقتصادي فرصة لمعرفة الجديد بالقطاع وترقية الشراكة في مجال العقار والديكور مع تقديم للجمهور حلول عقارية تستجيب لاحتياجاتهم حسب دخلهم من طرف المرقيين العقاريين ومكاتب الهندسة المعمارية ومهني التأثيث والفندقة والديكور، يشير لوأج منظم الصالون أكرم سيدي يخلف.

وسيتم بالمناسبة عرض مشاريع سكنية بلمسة عصرية على غرار السكنات الإيكولوجية والعصرية مجهزة بحلول ذكية مثل اقتصاد الكهرباء والتقنيات الإلكترونية ونظم الاتصال المستخدمة في العمارات.

كما سيجمع صالون العقار والسكن والبيوت الذكية مهنيّي العقار والسكن والمرقيين العقاريين الذين يرغبون في الاستثمار في السكن الذكي والحرفيين ومؤسسات الانجاز والفاعلين في القطاع المالي والمصرفي وشركات التأمين وغيرها في حين يحضر صالون التأثيث والديكور الناشطون في التأثيث والفندقة والديكور الخاص بالسكنات العصرية.

ويعتبر احترام البيئة خصوصية صالون العقار والسكن والبيوت الذكية حيث سيسمح بتقديم مختلف التقنيات في مجال السكن الإيكولوجي على غرار رسكلة الماء وألواح إنتاج الطاقة الشمسية وغيرها.

وسيتعرف الجمهور على العروض العقارية والجديد بخصوص السكنات الذكية والهياكل التي تجمع إقتصاد الطاقة والرفاهية والأمن.كما سيتم تقديم محاضرات لفائدة مهنيي القطاع ونشاطات حول تزيين المنازل.

كلـمات مفتـاحيــة :
وهران: الصالون الدولي للعقار والسكن وصالون التأثيث والديكور من 18 الى 23 نوفمبر
  أدرج يـوم : الخميس, 14 تشرين2/نوفمبر 2019 12:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 65 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.15

المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي يدعو الأسرة الجامعية إلى المساهمة في إنجاح رئاسيات…

19.11.15

المترشح عبد القادر بن قرينة يقدم الخطوط العريضة لبرنامجه الإنتخابي

19.11.15

تيسمسيلت: إنطلاق فعاليات الطبعة الأولى من شهر "مولد الصادق الأمين"

19.11.15

وفاة شخص وإنقاذ آخر جراء اختناقهما بغاز أحادي أوكسيد الكربون

19.11.15

وهران: تفكيك شبكة إجرامية متورطة تهريب ضريبي بقيمة 6.73 مليار دينار

19.11.15

تتويج بن ضياف موسى بلقب كأس الاتحادية الجزائرية لسباق المهاري بأدرار

الأكثــر قـراءة

19.11.11

انتقال طاقوي: الجزائر تعتزم إنشاء صناعة وطنية للطاقات المتجددة

19.11.12

رئيس الدولة يستعرض مع الوزير الأول عدة ملفات تتعلق بمجالات العمل والداخلية والسكن والرقمنة

19.11.12

تجديد عقد لتموين إيطاليا بالغاز الجزائري

19.11.14

تعيين شيخي كمال الدين رئيسا مديرا عاما جديدا لمجمع سوناطراك

19.11.11

حادث وفاة 8 رضع بدار الولادة بالوادي: النطق بالحكم في 19 نوفمبر الجاري

19.11.11

قرار المجلس الدستوري يدعم عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات