النقل البحري للبضائع: الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة تطلق خطا يربط عديد المدن الجزائرية ببولونيا

الجزائر - أطلقت الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة خطا بحريا جديدا لنقل البضائع يربط ميناء غدينيا (بولونيا) بموانئ الجزائر العاصمة ووهران وعنابة، حسبما أعلنت عنه الشركة اليوم الأربعاء في بيان لها.

وأوضحت البيان أن هذا الخط سيعرف وتيرة متوسطة بمعدل رحلة في الشهر.

وأضاف ذات البيان أن "الشركة الجزائرية للملاحة تدعو مختلف المتعاملين العموميين والخواص المهتمين بهذه الخدمة إلى التقرب من الهياكل التجارية للشركة"، مؤكدا على "توفير كل ظروف النقل الموائمة" لزبائن الشركة.

إقرأ أيضا : النقل البحري للبضائع: التوقيع على اتفاقيات بين الشركة العمومية ناشكو ومنتجين جزائريين في مجال الصناعات الغذائية

يذكر أن الوزير الأول، نورالدين بدوي كان قد أعطى مؤخرا تعليمات للحكومة من أجل الاعتماد على الوسائل الوطنية في مجال النقل البحري للسلع المستوردة والمصدرة بهدف تقليص المدفوعات بالعملة الصعبة.

وفي ذات الصدد، رست أول باخرة جزائرية محملة بمسحوق الحليب المستورد، يوم الخميس الماضي، بميناء الجزائر العاصمة وعلى متنها 20 حاوية وزنها 1.000 طن من مسحوق الحليب في إطار تقليص اللجوء الى المتعاملين الأجانب في نقل السلع.