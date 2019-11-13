وزير التجارة يتحادث بالغابون مع وزيرة الدفاع الغابونية

الجزائر - اجتمع وزير التجارة، سعيد جلاب، اليوم الأربعاء بليبرفيل (غابون) بوزيرة الدفاع الغابونية، روز كريستيان أوسوكا رابوندا، اين تحادث الطرفان حول العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين و كذا سبل تطويرها، حسب ما جاء في بيان لوزارة التجارة.

وخلال اللقاء -حسب ذات البيان- الذي تم بطلب من السلطات الغابونية، أكدت السيدة أوسوكا رابوندا "إعجابها الكبير بنوعية المشاركة الجزائرية في مختلف المجالات خاصة بالنسبة للشركات الناشئة المشاركة في مجالات الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة والطاقات المتجددة معربة عن استعداد بلادها في الاستفادة من خبرة وتجارب الجزائر في هذا المجال".

من جهته، أبرز السيد جلاب "الدور الذي يمكن أن يؤديه أي جيش في تنمية اقتصاده مقدما تجربة الجيش الوطني الشعبي الجزائري ومساهمته الفعالة اليوم في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال العديد من الشركات والتي ترافق دائما قطاع التجارة في مختلف المعارض الوطنية".

كما كان للسيد جلاب لقاء مع وزيرة العمل والوظيف العمومي والتكوين المهني الغابونية، مادلين إبار، بمقر دائرتها الوزارية، حيث تبادل الطرفان الحديث حول سبل تطوير التعاون وتبادل الخبرات في مجال التكوين و الرقمنة إضافة إلى الإستفادة من التجربة الجزائرية في مهن التصدير والاستثمار الفلاحي وتطويرها عبر التكوين.