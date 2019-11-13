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الجزائر: نسبة إمتلاء إستثنائية للسدود

  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 تشرين2/نوفمبر 2019 11:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرات
الجزائر: نسبة إمتلاء إستثنائية للسدود

الجزائر - سجلت الجزائر نسبة امتلاء "استثنائية" للسدود قدرت ب62 % حيث قدر حجم المياه المخزنة ب29ر231. 4 مليون متر مكعب، حسبما علمته واج يوم الثلاثاء من الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات.

و اوضح ذات المصدر ان "كميات المياه التي سجلت خلال هذا الثلاثاء 12 نوفمبر الجاري قد بلغت 33.989.000 متر مكعب عبر التراب الوطني مما ادى الى ارتفاع الحجم المخزن في السدود الذي قدر ب29ر231. 4 مليون متر مكعب اي بنسبة امتلاء استثنائية قدرت ب62 %". و اضافت الوكالة ان من بين السدود ال65 المستغلة عبر الوطن فان ثمانية (8) سدود قد فاقت نسبة امتلائها 90 %.

اما فيما يتعلق بالوضعية المائية حسب المناطق فقد اشار البيان ذاته الى ان الكميات المسجلة في المنطقة الغربية على اثر التساقطات الاخيرة الى غاية هذا الثلاثاء (12 نوفمبر) بلغت 2.272.000 متر مكعب اي بحجم تخزين يقدر ب37ر892 مليون متر مكعب و نسبة امتلاء قدرت ب64ر48 %.

اما بمنطقة الوسط الغربي فان الكميات المسجلة بلغت 7.541.000 متر مكعب اي بحجم تخزين قدر ب46ر996 مليون متر مكعب و نسبة امتلاء قدرت ب30ر58 %.

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في حين قدرت كمية المياه المسجلة بمنطقة شرق البلاد 18.378.000 متر مكعب اي بحجم تخزين قدر ب36ر964. 1 مليون متر مكعب و نسبة امتلاء قدرت ب55ر76 %.

للتذكير ان امطارا غزيرة و رعدية قد سجلت منذ مساء يوم الاثنين الى غاية اليوم الثلاثاء سيما على مناطق وسط و شرق الوطن.

و قد تراوحت هذه التساقطات محليا ما بين 30 و 50 مم حسب توقعات نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

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الجزائر: نسبة إمتلاء إستثنائية للسدود
  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 تشرين2/نوفمبر 2019 11:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرة   شارك

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