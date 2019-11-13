Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجزائر-الصين: السيد بن مسعود يدعو إلى تطوير علاقات التعاون والشراكة في قطاع السياحة بين الطرفين

  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 تشرين2/نوفمبر 2019 10:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرات
الجزائر-الصين: السيد بن مسعود يدعو إلى تطوير علاقات التعاون والشراكة في قطاع السياحة بين الطرفين

الجزائر - دعا وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود، يوم الثلاثاء ،بالجزائر العاصمة إلى تطوير علاقات التعاون والشراكة في قطاع السياحة بين الجزائر و الصين و اضفاء مزيد من الديناميكية على مسارها حسب ما أكده  بيان للوزارة.

و بعدما استعرض وزير السياحة واقع العلاقات الثنائية مع نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الشعبي لمقاطعة "هينان" الصينية، خلال استقبالها بمقر الوزارة، تحادث معها حول سبل تطوير علاقات التعاون والشراكة في قطاع السياحة، و اضفاء مزيد من الديناميكية على مسارها لاسيما في خلق برامج تصب في هذا الشأن .

كما سجل وزير السياحة --يشير المصدر--على أن " الجزائر ورشة مفتوحة للصينيين لاسيما فيما يخص المشاريع الكبرى التي تحظى بها كمشروع المسجد الأعظم ومشروع الطريق السيار شرق-غرب وغيرها من المشاريع الضخمة التي انجزت بالجزائر بالشراكة مع الطرف الصيني".

و من جهة أخرى، ذكر السيد بن مسعود "بعراقة " العلاقات التاريخية التي تربط البلدين و"بالدفعة القوية" التي يعرفها التعاون الثنائي في مختلف المجالات، داعيا في نفس الوقت إلى تعزيز أكثر لعلاقات التعاون في مجال السياحة والصناعة التقليدية عن طريق تبادل الزيارات وبرمجة رحلات استكشافية لصالح وسائل الإعلام ووضع برامج تكوينية في المجال السياحي.

كما دعا الوزير الى دعم سياحة المؤتمرات والملتقيات والمهرجانات وكذا تحفيز الاستثمار السياحي ، بحكم ما حققته مقاطعة هينان الصينية من انجازات في اطار ترقية السياحة بمختلف انواعها والآليات الحديثة المستعملة والبنى التحتية المنجزة في اطار ترقية مختلف المرافق الاساسية لمرافقة قطاع السياحة فيها.

من جهتها، عبرت نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الشعبي لمقاطعة "هينان" الصينية ، على أهمية العلاقات الجزائرية الصينية وضرورة تنظيم رحلات استكشافية لصالح المتعاملين السياحيين قصد التعريف بالمنتوج السياحي الجزائري، مبدية استعدادها لتطوير العلاقات في مجال السياحة والصناعة التقليدية.

وفي الأخير، اتفق الطرفان على ضرورة العمل من أجل الدفع بالعلاقات الثنائية في مجال السياحة والصناعة التقليدية بما يخدم المصلحة المشتركة.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر-الصين: السيد بن مسعود يدعو إلى تطوير علاقات التعاون والشراكة في قطاع السياحة بين الطرفين
  أدرج يـوم : الأربعاء, 13 تشرين2/نوفمبر 2019 10:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.13

فيكا 10: عرض فيلمين وثائقيين بالجزائر العاصمة حول الهجرة غير الشرعية

19.11.13

عنابة: حجز 2 كلغ من المرجان

19.11.13

الجزائر-الغابون: إرساء آليات جديدة لتكثيف المبادلات التجارية

19.11.13

تسوية وضعية حاملي الشهادات المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل محور اجتماع وزاري مشترك

19.11.13

الجزائر: نسبة إمتلاء إستثنائية للسدود

19.11.13

نحو إعداد جهاز معلوماتي في الجزائر لمكافحة الغش في الإمتحانات

الأكثــر قـراءة

19.11.11

انتقال طاقوي: الجزائر تعتزم إنشاء صناعة وطنية للطاقات المتجددة

19.11.11

قرار المجلس الدستوري يدعم عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

19.11.11

حادث وفاة 8 رضع بدار الولادة بالوادي: النطق بالحكم في 19 نوفمبر الجاري

19.11.11

بوليفيا: الرئيس يستقيل من منصبه لتهدئة البلاد التي دخلت في أزمة سياسية واجتماعية

19.11.11

تنصيب مكاتب بالخارج لترقية المنتجات الوطنية قريبا

19.11.11

وفاة شخص و إصابة 88 آخرين في 65 حادث مرور خلال نهاية الأسبوع