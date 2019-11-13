عنابة: حجز 2 كلغ من المرجان -

تسوية وضعية حاملي الشهادات المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل محور اجتماع وزاري مشترك -

الجزائر: نسبة إمتلاء إستثنائية للسدود -

نحو إعداد جهاز معلوماتي في الجزائر لمكافحة الغش في الإمتحانات -

السيد بوسماحة يستقبل نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب لمقاطعة هايان الصينية -

الجزائر-الصين: السيد بن مسعود يدعو إلى تطوير علاقات التعاون والشراكة في قطاع السياحة بين الطرفين -

اجتماع جهات الاتصال للمركز الافريقي للدراسات و البحوث حول الإرهاب من 18 الى 20 نوفمبر بالجزائر -

الصالون الوطني الأول للأجبان التقليدية: قطاع الفلاحة يستهدف تثمين المنتوج وتحسين القدرات التقنية للمحولين -

التوقيع على توأمة صداقة فيما بين ولاية بومرداس ومقاطعة هاينان الصينية -

ميراوي يعرض إنجازات و مكتسبات الجزائر في قمة نيروبي حول السكان و التنمية -

التوقيع على ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية يوم السبت المقبل -

رئيس الدولة يستعرض مع الوزير الأول عدة ملفات تتعلق بمجالات العمل والداخلية والسكن والرقمنة -

تجديد عقد لتموين إيطاليا بالغاز الجزائري -

بلماضي: لا يوجد الخلف في منصب حارس المرمى -

مؤتمر البوليساريو: انطلاق الندوات التحضيرية على مستوى الجيش الصحراوي -

إستعراض قضية اللاجئين الصحراويين خلال المؤتمر البرلماني الجهوي من أجل أفريقيا -

بلماضي: ينبغي تحقيق انطلاقة -

محكمة سيدي أمحمد: ستة أشهر نافذة في حق ستة موقوفين بتهمة المساس بالوحدة الوطنية -

نفط: سعر سلة خامات أوبك يرتفع الى 26ر62 دولارا للبرميل -