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تجديد عقد لتموين إيطاليا بالغاز الجزائري

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 تشرين2/نوفمبر 2019 18:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرات
تجديد عقد لتموين إيطاليا بالغاز الجزائري

الجزائر - وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك و المجمع الطاقوي الايطالي اديسون يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على اتفاق يقضي بتجديد عقد بيع/شراء الغاز الطبيعي الجزائري لفائدة ايطاليا لمدة ثمان (08) سنوات.

و تم التوقيع بالأحرف الاولى على هذا العقد من قبل نائب الرئيس المكلف بنشاط التسويق الهاشمي مزيغي عن الجانب الجزائري و المدير التنفيذي لمجمع اديسون نيكولا مونتي عن الجانب الايطالي بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك رشيد حشيشي و نائب الرئيس المكلف بالتسيير و الغاز بمجمع اديسون بيار فارجيريو.

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و سيسمح هذا الاتفاق الذي سبقته عمليات تجديد اخرى للعقود على التوالي مع الشركتين الايطاليتين ايني و اينال، بتعزيز مكانة سوناطراك في السوق الايطالية و المحافظة على موقعها كأهم الممونين لهذا البلد من الغاز الطبيعي.

في هذا الصدد اوضح السيد مزيغي انه من خلال هذا الاتفاق الى جانب تلك التي تم ابرامها مع مجمعي ايني و اينال ستتمكن سوناطراك من تامين مستوى تموين ب13 مليار م3/سنويا من الغاز الطبيعي باتجاه السوق الايطالية عبر انبوب الغاز "العابر للمتوسط" المسمى كذلك انبوب الغاز "انريكو ماتي" الى غاية 2027 مع امكانية التمديد الى غاية 2029 (سنتان اختياريتان).

كما اوضح السيد مزيغي في ذات السياق انه، ب 13 مليار م3/سنويا من الغاز الطبيعي، فضلا عن العقود التي توجد حاليا في طور الاستكمال، فان بإمكان سوناطراك ان تحقق في سنة 2021 "نسبة 60 % من قدرات النقل بأنبوب الغاز انريكو ماتي" التي هي ثمرة الشراكة المبرمة في 1977 بين سوناطراك و ايني.

من جانبه اعرب السيد مونتي عن "ارتياحه الكبير" للتوقيع على اتفاق التجديد "الهام" لمجمع اديسون و لإيطاليا و كذلك للعلاقات بين البلدين.

كما ذكر بان العقد الاول بين سوناطراك و اديسون يعود لسنة 2008 و عبر هذا الاتفاق سيتم تمديده الى غاية 2028 مع سنتين اضافية حسب الاختيار.

و اشار في هذا الصدد الى اهمية السوق الغازية الإيطالية التي يبلغ معدل استهلاكها 70 مليار م3/سنويا سيما في ظرف الانتقال الطاقوي للبلاد و انتاج الكهرباء مضيفا ان هذا العقد الجديد سيسمح ب"تعزيز موقع اديسون و كذلك سوناطراك في السوق الايطالية".

واعرب السيد مونتي في ذات السياق عن "ارتياحه" لمستوى التعاون بين سوناطراك و اديسون متمنيا ان يتوسع الى مجالات نشاطات اخرى سيما الطاقات المتجددة.

اما الرئيس المدير العام لسوناطراك فقد اشار الى ان هذا الاتفاق الذي سيدخل حيز التطبيق ابتداء من 2020 يندرج ضمن اطار تجديد عقود بيع/شراء الغاز الطبيعي لسوناطراك مع شركائها الاجانب مضيفا ان مجمعه "سيواصل جهوده من اجل بيع جميع انتاجه الموجه للتصدير".

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كما وصف السيد حشيشي مجمع اديسون "بالشريك الاساسي" لمجمع سوناطراك مذكرا بان هذا المجمع يعتبر ايضا شريكا لسوناطراك على مستوى الكتلتين 351 ج و 352 ج من الحقل الغازي رقان-شمال مع انتاج مشترك ب5ر3 مليار م3/سنويا من الغاز الطبيعي.

و دعا السيد حشيشي بهذه المناسبة مجمع اديسون الى مواصلة علاقته "رابح-رابح" مع مجمع سوناطراك.

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تجديد عقد لتموين إيطاليا بالغاز الجزائري
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 تشرين2/نوفمبر 2019 18:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرة   شارك

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