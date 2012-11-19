نفط: سعر سلة خامات أوبك يرتفع الى 26ر62 دولارا للبرميل

الجزائر - ارتفع سعر سلة خامات أوبك إلى 26ر62 دولارا للبرميل بداية الأسبوع الجاري، حسب الاحصاءات التي اوردتها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني.

و حسب بيانات اوبك فان سعر خامات اوبك سجل ارتفاعا مقارنة بالسعر الذي بلغه الجمعة الماضة ،حيث كان قد بلغ 89ر61 دولارا للبرميل.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، والايراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، وخام ميرايات الفنزويلي، وجيرا سول الانغولي، ورابي الخفيف الغابوني، وأورينت الاكوادوري، وزافيرو لغينيا الاستوائية، و جينو الكونغولي.

وكانت أسعار الذهب الأسود قد عرفت في نهاية أمس الاثنين الفارط تراجعا ، حيث بلغ خام برنت تسليم يناير بلندن 18ر62 دولارا للبرميل ليتراجع ب 5ر0 بالمائة وفي نيويورك، أنهى خام القياس الامريكي تسليم ديسمبر الجلسة عند 86ر56 دولارا منخفضا ب38 سنتا او 7ر0 بالمائة.

و كان الخامان القياسيان قد انهيا الأسبوع الفارط على مكاسب مع صعود الخام الأمريكي 1،9 في المئة وبرنت 1،3 في المئة.

و جاء تراجع أسعار النفط المسجل في نهاية جلسة الاثنين وسط تواصل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة و الصين بعد أمل في إحراز تقدم صوب اتفاق تجارة مع واشنطن.

من جهة أخرى، استهلت أسعار جلسة اليوم الثلاثاء مرتفعة ، حيث بلغت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير 62،64 دولار للبرميل لتسجل بذلك ارتفاعا ب 76ر0 بالمائة .

و في هذه الظروف ، ينتظر ان تعقد اوبك و حلفائها عدة لقاءات في بداية شهر ديسمبر المقبل بالعاصمة النمساوية فيينا لدراسة التطورات التي يعرفها سوق النفط.

و يتعلق الأمر بالاجتماع ال 17 للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق "أوبك" والدول غير الأعضاء في المنظمة.

للتذكير تم تأسيس اللجنة المشتركة لمتابعة اتفاق اوبك و خارج اوبك بعد قرار الندوة الوزارية ال 171 لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المعقدة في 30 نوفمبر 2016 و "إعلان التعاون" اللاحق الذي تم اتخاذه في الاجتماع الوزاري المشترك بين البلدان الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط والدول غير الأعضاء في أوبك في 10 ديسمبر 2016.

و تضم هذه اللجنة سبعة (7) بلدان أعضاء في أوبك (الجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت ونيجيريا وفينزويلا) وبلدين اثنين غير أعضاء في أوبك (روسيا وكازاخستان).

كما سيعقد الاجتماع الوزاري السابع لأوبك + يوم السادس ديسمبر و ستسبقه الندوة ال 177 للمنظمة المبرمجة ليوم الخامس من ديسمبر القادم. و هما الاجتماعين المنتظرين و ان كانت المنظمة لم تعلن عن امكانية اقرار تخفيضات جديدة للإنتاج.

يذكر أن منظمة أوبك مع عشرة بلدان منتجة خارجها وعلى رأسها روسيا على تخفيض مشترك لإنتاجها بمعدل 2ر1 مليون برميل يوميا (تخفيض 800.000 برميل يوميا من طرف بلدان اوبك و 400.000 برميل يوميا من طرف البلدان المنتجة . و تم تمديد هذا الاتفاق الى غاية نهاية مارس 2020.