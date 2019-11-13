فصل النظام الجبائي للمحروقات عن قوانين المالية: تخوف النواب من إفراز نوع من عدم الإستقرار التشريعي

الجزائر - اعتبر يوم الثلاثاء أعضاء المجلس الشعبي الوطني ان مشروع القانون العضوي المعدل و المتمم لقانون المتعلق بقوانين المالية، قد يتسبب في خلق نوع من عدم "الاستقرار التشريعي " او قد "يجرد" قانون المالية من محتواه.

و خلال مناقشتهم لجدوى التعديل الذي يقترح فصل النظام الجبائي لقطاع المحروقات فيما يخص النشاطات الأفقية عن قانون المالية، من خلال مراجعة المادة 18 من القانون العضوي الحالي، أجمع كل النواب المتدخلين، باختلاف انتمائهم السياسي، على أن تعديل القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية مرة أخرى، بعد سنة فقط من تعديله، يعطي انطباعا سيئا عن مدى استقرار التشريع الجزائري.

وخلال النقاش، الذي تم في جلسة علنية ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس و حضرها وزير المالية، محمد لوكال و وزير الطاقة، محمد عرقاب و وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل، قالت النائب سمية خليفي من حزب جبهة التحرير الوطني أن "عدم الاستقرار التشريعي الذي يكرسه هذا التعديل معيق للاستثمار بالجزائر"، مؤكدة أن فصل النظام الجبائي للمحروقات عن قوانين المالية يعد "خرقا للمادة 19 من الدستور".

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و بدوره حذر النائب بن لخضر نعوم من نفس الحزب من "عدم الاستقرار السياسي و الاقتصادي الذي ينفر المستثمرين"، مؤكدا على ضرورة تبني "رؤية اقتصادية حقيقية و استشرافية".

كما عبر الياس سعدي الذي ينتمي هو الاخر الى حزب جبهة التحرير الوطني عن استيائه من التغير المستمر للتشريعات، اضافة الى طرح مثل هذه التعديلات الهامة و الجوهرية على وجه استعجال مما لا يترك للنواب الوقت الكامل لدراستها باستفاضة.

و اعتبر حكيم بري من التجمع الوطني الديمقراطي بدوره أن التعديل المقترح يكرس "عدم استقرار التشريع الجزائري و نقص الاستشراف"، فيما تخوف النائب لخضر سيدي عثمان من نفس الحزب من "الغموض" الذي يكتنف هذا التعديل.

و من جهته، اشار سيدي عثمان الى أن النظام الضريبي كل متكامل لا يمكن فصله خاصة من أن مشروع قانون المحروقات الجديد يقترح، حسبه، "عدة استثناءات" قد تفضي الى اعفاءات جبائية متسائلا عن "مدى التنسيق بين وزارتي الطاقة و المالية حول التعديل الأول الذي مس القانون العضوي لقوانين المالية السنة الماضية".

و تساءلت النائب بدرة فرخي من كتلة الأحرار عن المنطق الذي يتم من خلاله تعديل قانون سنة واحدة بعد تعديله معبرة عن استيائها من "الارتجالية و نقص الاستشراف" لدى الحكومة.

كما أشارت الى أن القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية 84-17 الذي تم تعديله السنة الماضية يرخص بالتشريع الجبائي خارج قوانين لمالية في قطاعات عدة مما سيشجع، حسبها، قطاعات اخرى على سن قوانين جبائية خاصة بها .

و قالت بهذا الخصوص: "اذا استمرينا هكذا فلن نترك لقوانين المالية شيئا" متسائلة عن" نوعية الرقابة التي سيخضع لها التشريع الجبائي الخاص بالمحروقات".

و تنص المادة 18 من القانون العضوي الحالي (18-15) على أن" قوانين المالية تنص دون سواها على الأحكام المتعلقة بوعاء و نسب و كيفيات تحصيل الاخضاعات مهما كانت طبيعتها و كذا في مجال الاعفاء الجبائي".

لكن و لتمكين مشروع قانون المحروقات الجديد، المعروض على المجلس للنقاش، من التنصيص على أحكام جبائية، اقترحت وزارة الطاقة تعديل هذه المادة بالسماح لقطاع المحروقات بامتلاك جبايته الخاصة و فصل هذه الاخيرة عن قوانين المالية.

و لهذا الغرض تم اضافة فقرة جديدة للمادة 18 تنص على أنه يمكن للنظام الجبائي المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات أن يدرج ضمن "قانون خاص" مع "استثناء الأحكام المتعلقة بالاعفاءات الجبائية".

و كان القانون العضوي 84-17 المتعلق بقوانين المالية، الذي عدل السنة الماضية من خلال ادراج اصلاحات جوهرية عليه، يسمح، في مادته ال13، بامكانية التشريع الجبائي عن طريق نصوص أخرى غير قوانين المالية لاسيما فيما يتعلق بقانون المحروقات، و هي الامكانية التي ألغتها المادة 18 من قانون 18-15.

و من هنا يكون التعديل المقترح عبارة عن رجوع لما كان معمولا به في قانون 84-17 فيما يخص امكانية اقامة تشريعات جبائية منفصلة عن قوانين المالية لاسيما في قطاع المحروقات.

و خلال تدخله في نهاية النقاش، اشار السيد شنين الى "أهمية مشروع القانون المعدل لقانون 18-15 "، مؤكدا في الوقت نفسه، على أهمية الاستقرار التشريعي في الجزائر.

و اعتبر أن التعديل المقترح جاء "لوضوح رؤية قانون المحروقات الجديد"، مضيفا بأن مناقشة النواب له ستسمح بالوصول الى"حكم متكامل" حول هذا الموضوع.