الجزائر والغابون تسعيان لتطويرعلاقاتهما الاقتصادية

الجزائر - اجتمع وزير التجارة سعيد جلاب بوزير التجارة والسياحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الغابوني جان ماري أوغندغا اليوم الثلاثاء بالعاصمة بليبروفيل للتباحث حول تطوير العلاقات بين البلدين في العديد من المجلات ولا سيما الاقتصادية.

كما تبحت الطرفين -على هامش فعاليات معرض المنتجات الجزائرية الذي تنطلق فعالياته اليوم الثلاثاء بليبروفيل- كيفية تطوير علاقتهما الاقتصادية في اطار منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية ( ZLECAF).

و بهذه المناسبة، أبرز السيد جلاب سبل تبادل الشراكة بين البلدين من خلال مجلس الأعمال وتفعيله وميكانيزمات ترقية التبادل الاقتصادي، مؤكدا ان 3ما تملكه الجزائر اليوم من تنوع وثراء اقتصادي خارج المحروقات، يمكنها من أن تستهلك منتجا افريقيا بمعايير عالمية".

وبدوره أعرب الوزير الغابوني عن "سعادة بلده بهذه المشاركة القوية للجزائر"، مذكرا ان "الطبعة السابقة للمعرض توجت بالتوقيع على عدة اتفاقيات تعاون وشراكة بين البلدين".

كما شدد الوزيران، في ذات السياق، على ضرورة التبادل بين رجال أعمال البلدين بهدف تطوير العلاقات التجارية البينية و تعزيز إمكانيات التصدير الجزائرية في الغابون والدول المجاورة لها والذي يعتبر الهدف الرئيسي لهذا المعرض.

ومن المنتظر ان يتم خلال معرض المنتجات الجزائرية بالغابون التوقيع على اتفاقيات شراكة وتعاون بين البلدين لتزويد السوق الغابونية والدول المجاورة لها بمختلف المنتجات الجزائرية الفلاحية الغذائية والصناعية التي تزايد عليها الطلب مؤخرا.