التنمية الريفية والفلاحية: تكوين 48 مستشارا للتنمية الإقليمية في مختلف قطاعات النشاط

الجزائر - استفاد 48 مستشار تنمية اقليمية في مختلف قطاعات النشاط من دورات تكوينية في اطار برنامج العمل النموذجي للتنمية الريفية و الفلاحية، حسبما أكدته يوم الاثنين بالجزائر العاصمة السيدة عسعوس سعاد المنسقة الوطنية للبرنامج.

وأوضحت السيدة عسعوس خلال ملتقى لتثمين و استدامة برنامج العمل النموذجي للتنمية الريفية و الفلاحية ان 48 مستشارا للتنمية الاقليمية لمختلف قطاعات النشاط من بينها الفلاحة و السياحة و التكوين المهني و الصناعات التقليدية قد استفادوا من ثلاثة دورات تكوينية خلال سنة ونصف من اجل التوصل من بعد الى التشخيص على المستوى المحلي و اعداد مشاريع تنموية و توفير تمويلات لانجاز المشاريع و التواصل مباشرة مع السكان لتحديد احتياجاتهم.

كما ذكرت ذات المسؤولة بان المستشارين ال48 قد تكونوا في اطار برنامج العمل النموذجي للتنمية الريفية و الفلاحية الذي اطلق سنة 2016 و الذي سينتهي في ديسمبر المقبل مع التأكيد على ان تمديدا بستة اشهر قد تم طلبه من اجل استكمال المشاريع التي تم إطلاقها.

للتذكير ان برنامج العمل النموذجي للتنمية الريفية و الفلاحية الممول من قبل الجزائر و الاتحاد الاوروبي يهدف الى تحسين الظروف المعيشية من خلال رفع المداخيل و التشغيل في الوسط الريفي سيما بالولايات النموذجية لهذا البرنامج و يتعلق الامر بكل من عين تيموشنت و الاغواط و سطيف و تلمسان.

يبلغ الغلاف المالي لهذا البرنامج 20 مليون اورو من بينها 10 مليون مساهمة من الاتحاد الاوروبي و 10 مليون من الجانب الجزائري.

كما أوضحت السيدة عسعوس ان هذا البرنامج سمح بتثمين بعض المنتجات مثل العسل و زيت الزيتون و الجبن و تثمين السياحة الريفية و كذا تعزيز الاتصال و افضل الممارسات في الوسط الريفي.

وتابعت قولها ان ارضية على الموقع الالكتروني لوزارة الفلاحة يسمى "تنمية الاقاليم الريفية" سيغذي قريبا جميع الوثائق المتعلقة ببرنامج العمل النموذجي للتنمية الريفية و الفلاحية من اجل اعطاء توضيحات حول النماذج و المشاريع و الطرق الهادفة الى تثمين فروع الفلاحة في الوسط الريفي.

وفي اطار هذا الملتقى الذي ضم جميع الشركاء و الفاعلين المشاركين في تنمية الاقايلم الريفية قدم رئيس فريق المساعدة التقنية لبرنامج العمل النموذجي للتنمية الريفية و الفلاحية السيد جون فينيون، نتائج هذا البرنامج الذي يتمحور حول التموين و تثمين المنتجات و المشاريع المحققة.

كما أكد انه "تم خلال مدة ثلاث سنوات و بفضل هذا البرنامج تحديد 30 اقليما على مستوى 17 ولاية كما تم تدعيم 160 جمعية و 200 مبادرة خاصة من خلال تكوينات ومرافقة و عمليات دعم".

من جانبه اشار رئيس لجنة متابعة برنامج العمل النموذجي للتنمية الريفية و الفلاحية السيد عباس الى ان هذا البرنامج قد سمح باستخلاص الدروس و تثمين النقاط الايجابية سيما في مجال الاتصال و الحكامة.

كما اوضح ان هذا البرنامج قد ساهم في تحسين و تثمين الفروع الفلاحية و السياحية و الصناعات التقليدية.