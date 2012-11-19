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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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شركة الخطوط الجوية الجزائرية تبرمج 477 رحلة خلال موسم عمرة 2019 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 تشرين2/نوفمبر 2019 09:46     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرات

الجزائر- برمجت شركة الخطوط الجوية الجزائرية 477 رحلة جوية بطاقة 126 ألف و515 مقعد لتغطية الرحلات الخاصة بموسم العمرة 2019 ، حسبما أفاد به يوم الاثنين بيان للشركة.

وحسب نفس المصدر فقد استحدثت الشركة خلال هذا الموسم 3 رحلات عمرة جديدة في خط مباشر انطلاقا من ولاية أدرار (الجنوب الجزائري) نحو البقاع المقدسة.

يذكر انه بعد تدارك خدمة الدفع الالكتروني، أعادت الشركة  تفعيل رحلاتها التي انطلقت باتجاه البقاع المقدسة بتاريخ 4 نوفمبر الماضي، على أن تستمر إلى غاية نهاية شهر مارس 2020.

وارتفع عدد الرحلات المبرمجة في إطار موسم العمرة الجاري بنسبة 25 في المائة، بحيث انتقل من 317 رحلة خلال موسم عمرة  2018 إلى 477 رحلة خلال موسم العمرة الجاري.

كما ارتفع حجم المقاعد على متن رحلات الجوية الجزائرية من 101 ألف و580 مقعد سنة 2018 إلى 126 ألف و515 مقعد سنة 2019.

كلـمات مفتـاحيــة :
شركة الخطوط الجوية الجزائرية تبرمج 477 رحلة خلال موسم عمرة 2019 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 12 تشرين2/نوفمبر 2019 09:46     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرة   شارك

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