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الجزائر تشارك في المعرض الدولي السعودي "فوديكس 2019 " بجدة

  أدرج يـوم : الإثنين, 11 تشرين2/نوفمبر 2019 18:33     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرات
الجزائر تشارك في المعرض الدولي السعودي &quot;فوديكس 2019 &quot; بجدة

الجزائر - تشارك الجزائر في المعرض السعودي المتخصص في الأغذية "فوديكس 2019 " المقام حاليا بمدينة جدة، حسبما أفاد به بيان للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير "سافكس".

وترافق "سافكس" تحت اشراف وزارة التجارة، المشاركة الجزائرية في هذا المعرض، الاكبر بالسعودية في مجال الصناعات الغذائية، الذي انطلقت فعالياته اليوم الاثنين ويستمر الى غاية 14 من الشهر الجاري، ممثلة بعدة شركات تنشط في مختلف الشعب الفلاحية.

وتمس هذه الشعب على وجه الخصوص مجال الزيتون والمشروبات والعجائن الغذائية والتمور والمعلبات والخضر والفواكه والمنتجات المحلية بأنواعها.

ويمثل هذا الحدث بحسب نفس المصدر، فرصة للمتعاملين الجزائريين لإقامة شراكات جديدة والترويج لمنتجاتهم في هذا المعرض الذي يجذب إليه عددا كبيرا من المحترفين والزوار.

يذكر أن معرض "فوديكس 2019 السعودية" هو المعرض السعودي الدولي الوحيد المتخصص في قطاع الأغذية والمشروبات.

ويتيح هذا المعرض للزوار الفرصة للتعرف على منتجات غذائية من أكثر من 50 دولة، إلى جانب تبادل الأعمال والخبرات مع العارضين واكتشاف أحدث المنتجات والتقنيات في صناعة الأغذية.

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الجزائر تشارك في المعرض الدولي السعودي "فوديكس 2019 " بجدة
  أدرج يـوم : الإثنين, 11 تشرين2/نوفمبر 2019 18:33     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرة   شارك

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