بلجود: البرامج السكنية سيتم إنجازها من طرف مقاولات جزائرية

الشلف - أكّد وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود، يوم الاثنين من الشلف على أن البرامج السكنية المقبلة سيتم إنجازها من طرف مقاولات جزائرية.

وصرّح الوزير للصحافة المحلية على هامش زيارة عمل وتفقد لقطاعه بالشلف قائلا: "أكّدنا عدّة مرات أن البرنامج السكني الذي سينطلق مستقبلا سيتم إنجازه من طرف مؤسسات جزائرية (...) الآن المقاولات الجزائرية مطالبة باحترام آجال الانجاز ومعايير النوعية".

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وأبرز بلجود أن دائرته الوزارية ترفض رفضا قاطعا التأخير في آجال إنجاز المشاريع السكنية من طرف "المقاولات الجزائرية التي أضحت مطالبة بالعمل بنظام دوامين (2 x 8ساعات في اليوم)".

وفيما تعلق بآجال انجاز المرافق التربوية بالمجمعات السكنية، شدّد الوزير على ضرورة إنجاز المدارس الابتدائية في آجال لا تتعد 3 أشهر و 7 إلى 12 شهرا بالنسبة للمتوسطات و الثانويات.

وأشار بلجود إلى أن عمل مختلف الدوائر الوزارية يقوم على تنسيق الجهود بين شتى القطاعات، على غرار الدخول المدرسي لهذا الموسم الذي كان "مريحا" - مثلما قال - لاسيما في ظل استلام عديد المرافق التربوية.

وفيما يخص النوعية والجودة لفت بلجود إلى أن جميع الأطراف تعد مسؤولة في هذا الجانب بما فيها مقاولة الانجاز، مكتب الدراسات، وصاحب المشروع بالإضافة إلى المواطن.

وكان وزير السكن والعمران والمدينة قد أشرف خلال زيارة العمل و التفقد لقطاعه على تدشين ابتدائية ومتوسطة بالقطب العمراني الجديد "الحسنية" كما عاين مشاريع إنجاز 2000 سكن (صيغة عدل) وإقامة جامعية 3500 + 6000 سرير بذات المنطقة.

كما تفقد بلجود مشاريع سكنية في إطار برنامج عدل وكذا صيغة الترقوي المدّعم بكل من بلديات تنس و أولاد فارس و واد سلي و الكريمية.