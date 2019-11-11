Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بلجود: البرامج السكنية سيتم إنجازها من طرف مقاولات جزائرية

  أدرج يـوم : الإثنين, 11 تشرين2/نوفمبر 2019 18:08     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرات
بلجود: البرامج السكنية سيتم إنجازها من طرف مقاولات جزائرية

الشلف - أكّد وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود، يوم الاثنين من الشلف على أن البرامج السكنية المقبلة سيتم إنجازها من طرف مقاولات جزائرية.

وصرّح الوزير للصحافة المحلية على هامش زيارة عمل وتفقد لقطاعه بالشلف قائلا: "أكّدنا عدّة مرات أن البرنامج السكني الذي سينطلق مستقبلا سيتم إنجازه من طرف مؤسسات جزائرية (...) الآن المقاولات الجزائرية مطالبة باحترام آجال الانجاز ومعايير النوعية".

إقرأ أيضا:    الشلف: تخصيص 1.000وحدة سكنية إضافية بين الترقوي المدعم والإعانات الريفية

وأبرز بلجود أن دائرته الوزارية ترفض رفضا قاطعا التأخير في آجال إنجاز المشاريع السكنية من طرف "المقاولات الجزائرية التي أضحت مطالبة بالعمل بنظام دوامين (2 x 8ساعات في اليوم)".

وفيما تعلق بآجال انجاز المرافق التربوية بالمجمعات السكنية، شدّد الوزير على ضرورة إنجاز المدارس الابتدائية في آجال لا تتعد 3 أشهر و 7 إلى 12 شهرا بالنسبة للمتوسطات و الثانويات.

وأشار بلجود إلى أن عمل مختلف الدوائر الوزارية يقوم على تنسيق الجهود بين شتى القطاعات، على غرار الدخول المدرسي لهذا الموسم الذي كان "مريحا" - مثلما قال - لاسيما في ظل استلام عديد المرافق التربوية.

وفيما يخص النوعية والجودة لفت بلجود إلى أن جميع الأطراف تعد مسؤولة في هذا الجانب بما فيها مقاولة الانجاز، مكتب الدراسات، وصاحب المشروع بالإضافة إلى المواطن.

وكان وزير السكن والعمران والمدينة قد أشرف خلال زيارة العمل و التفقد لقطاعه على تدشين ابتدائية ومتوسطة بالقطب العمراني الجديد "الحسنية" كما عاين مشاريع إنجاز 2000 سكن (صيغة عدل) وإقامة جامعية 3500 + 6000 سرير بذات المنطقة.

كما تفقد بلجود مشاريع سكنية في إطار برنامج عدل وكذا صيغة الترقوي المدّعم بكل من بلديات تنس و أولاد فارس و واد سلي و الكريمية.

 

آخر تعديل على الإثنين, 11 تشرين2/نوفمبر 2019 18:21
كلـمات مفتـاحيــة :
بلجود: البرامج السكنية سيتم إنجازها من طرف مقاولات جزائرية
  أدرج يـوم : الإثنين, 11 تشرين2/نوفمبر 2019 18:08     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.11.11

أمطار غزيرة على وسط وشرق البلد الى غاية الثلاثاء

19.11.11

الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين: الاقتصاد الوطني يواجه "صعوبات كبيرة"

19.11.11

الجزائر تشارك في المعرض الدولي السعودي "فوديكس 2019 " بجدة

19.11.11

إستثناء صناعة الهواتف المحمولة من الأجراء التفضيلي: المصنعون يتفاعلون مع القرار

19.11.11

الأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية: الحكومة تحدد التدابير الخاصة بإعداد…

19.11.11

إحباط محاولة تهريب أكثر من 13 ألف أورو بمطار هواري بومدين الدولي

الأكثــر قـراءة

19.11.04

وزارة التربية تحدد رزنامة الامتحانات المدرسية الوطنية للسنة الدراسية 2019-2020

19.11.04

معرض خاص بالمنتجات الجزائرية في العاصمة النيجيرية نيامي من 6 الى 12 نوفمبر الجاري

19.11.06

مشروع قانون المالية 2020: الزيادات المرتقبة   

19.11.04

وزارة الداخلية تخصص أرضية رقمية لتسجيل المشاريع المبتكرة في مجال المرفق العام

19.11.04

موارد مائية: مشاريع القطاع مستمرة بحسب الأولويات و تسجيل عمليات جديدة في 2020

19.11.05

الاسمنت: طموحات الجزائر تتجه نحو تصدير 6 مليون طن في آفاق 2020