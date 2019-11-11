الطريق العابر للصحراء: السيد كورابة يدعو في أبوجا الدول الافريقية إلى التجند لإتمام المشروع

الجزائر - دعا وزير الأشغال العمومية والنقل السيد مصطفى كورابة يوم الاثنين خلال الدورة السبعين للجمعية العامة للجنة الاتصال للطريق العابر للصحراء بالعاصمة النيجيرية أبوجا إلى ضرورة التجند لإتمام هذا المشروع الهام و الحيوي في اقتصاديات الدول الافريقية بحسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأشاد الوزير في كلمته لدى افتتاح أشغال هذه الدورة المنعقدة يومي 11 و12 نوفمبر الجاري بالتزام الدول الأعضاء لإنجاح مشروع الطريق العابر للصحراء، الذي اعتبره "بالغ الاهمية بالنسبة للدول التي يعبرها والقارة الافريقية ككل".

وأوضح السيد كورابة بالمناسبة قائلا أن:" هذا الطريق الذي توليه الجزائر عناية كبيرة ، ويعبرها على مسافة 3.300 كم ، قد تمت ترقية جزء هام منه إلى طريق سيار على امتداد 848 كم ، إيمانا من الحكومة الجزائرية أن البنى التحتية ضرورية و هي عماد التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

ولفت الوزير إلى أهمية هذا الطريق كونه يساهم في ربط ما يزيد عن 400 مليون من ساكنة المناطق المجاورة له على امتداد آلاف الكيلومترات، وبعث التعاون المشترك بين هذه الدول وترقية المبادلات التجارية البينية استعدادا لدخول اتفاقية منطقة التبادل الحر للقارة الافريقية حيز النفاذ، يضيف نفس المصدر.

ودعا السيد كورابة في ختام مداخلته ، دول القارة للعمل على مشاريع مستقبلية اخرى على غرار مشروع مد الألياف البصرية العابرة للصحراء بغية تشجيع التبادل البيني الافريقي وإعطاء دفع أكبر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لفائدة شعوب القارة.

يذكر أن السيد كورابة عقد على هامش الأشغال عدة لقاءات ثنائية مع نظرائه من دول تونس ، مالي، تشاد، بوركينافاسو ، نيجيريا، تم خلالها تبادل الآراء و وجهات النظر حول المجالات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات البينية.

وتعد هذه الدورة فرصة لتعزيز الروابط بين الدول الأعضاء في لجنة الاتصال للطريق العابر للصحراء، والعمل على تحديد خطة العمل المستقبلية لتنفيذ هذا المشروع وتقييم الاجراءات المتخذة وتوفير أفضل الظروف لتشجيع التجارة عبر الحدود.