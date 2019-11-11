الجزائر-الاتحاد الأوروبي: تنظيم ملتقى حول برنامج العمل النموذجي من اجل تنمية الفلاحة

الجزائر - سيعقد برنامج العمل النموذجي (PAP-ENPARD) الذي تموله الجزائر مناصفة مع الاتحاد الأوروبي من اجل التنمية الريفية و الفلاحية، يوم الاثنين ملتقى، حسبما أوضح يوم الاحد بيان لهذا البرنامج.

و سيجمع الملتقى جميع الشركاء و الأطراف الفاعلة العمومية و الخاصة المتدخلة في تنمية الأراضي الريفية العمومية و الخاصة"، حسبما أكد ذات المصدر مشيرا الى قطاعات الفلاحة و الداخلية و الجماعات المحلية و التكوين المهني و السياحة و الصناعات التقليدية و مديرية الغابات بالإضافة الى التجمعات المهنية للحرفيين المنتجين و الباحثين الجامعيين.

ويرمي هذا القاء الذي سينظم تحت شعار "موارد مثمنة ...اراضي مُنشطة" الى استرجاع المكاسب الرئيسية للبرنامج، لا سيما في جوانبه الابتكارية من اجل تطوير الاراضي الريفية.

وبالنسبة للنتائج المرجوة من برنامج PAP ENPARD فهي تتمثل في وضع مسار تساهمي من اجل تحديد مشاريع التنمية الريفية المستدامة في الولايات النموذجية سطيف و عين تيموشنت و تلمسان و الاغواط.

ومن المفروض ان يمكن البرنامج ايضا من تثمين الموارد و المنتوجات المحلية و تحسين نوعيتها قصد عرضها في السوق و اخيرا تعزيز الاتصال و الاعلام حول المبادرات المقاولاتية للأطراف الفاعلة المحلية.

ومن اجل الحصول على هذه النتائج الثلاثة تم وضع تنسيقية للبرنامج متكونة من ممثلين عن وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري و وزارة السياحة و الصناعات التقليدية.

وهي مدعمة ايضا بمساعدة تقنية متكونة من تسعة خبراء دائمين ينسقون مهام الخبراء على المدى القصير.

ويتمثل الهدف العام لبرنامج العمل النموذجي من اجل التنمية الريفية و الفلاحية، في تحسين ظروف المعيشة و رفع المداخيل و التشغيل في الوسط الريفي.

وسينتهي البرنامج الذي انطلق يوم 1 سبتمبر 2016 في ديسمبر 2019.

ويخص البرنامج بالإضافة الى الولايات الاربعة النموذجية، 13 ولاية من خلال 5 مشاريع تنجزها جمعيات المجتمع المدني جزائرية و أخرى أوروبية.

ويشمل البرنامج عدة قطاعات منها السياحة والصناعات التقليدية والفلاحة والتكوين المهني والنشاط الاجتماعي والغابات والقطاع الخاص و الحركة الجمعوية المساهمة في إعداده.

ومكن هذا البرنامج خلال السنوات الثلاثة الأخيرة من تحديد 30 ارض في 17 ولاية حيث تم تدعيم 160 جمعية و 200 مبادرة خاصة من قبل تشكيلات مرافقة ودعم.