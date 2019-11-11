سياحة: أهمية الحوار بين مختلف الفاعلين لترسيخ علاقات الشراكة واستقطاب المزيد من المؤتمرات

الجزائر - أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، عبد القادر بن مسعود، يوم الاحد بالجزائر العاصمة على أهمية الحوار بين مختلف الفاعلين في مجال السياحة لدراسة فرص تعاون جديدة وترسيخ علاقات شراكة لاستقطاب المزيد من الفعاليات والمؤتمرات والندوات والمعارض "التي من شأنها ان تساهم للترويج للمكانة السياحية والصناعة التقليدية في الجزائر".

وأكد الوزير في كلمة له خلال اشغال الملتقى الدولي حول سياحة المؤتمرات على ضرورة "تطوير مثل هذا النوع من السياحة من خلال تعزيز العمل المشترك مع كل الجهات المعنية والاستفادة من تجارب وخبرات البلدان الرائدة في مجال سياحة المؤتمرات والندوات و الحوافز لاستقطاب السياح" .

و اعتبر هذا اللقاء "فرصة لتبادل الآراء والافكار بين الخبراء الدوليين والجزائريين من أجل البحث عن مختلف السبل والآليات لتطوير سياحة المؤتمرات خاصة وأن المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لافق 2030 قد خصص حيزا هاما لمثل هذا النوع من السياحة بالنظر للأهمية الكبيرة التي تحتلها على المستويين الوطني والدولي".

وشدد السيد بن مسعود على أهمية تنظيم مثل هذا اللقاء العالي المستوي كل سنة "من أجل العمل مع كل الفاعلين قصد طرح اقتراحات وأفق جديدة لتطوير مثل هذا النوع من السياحة والترويج للوجهة السياحية الجزائرية، مشيرا الى ان هذه الندوة "سمحت بتسليط الضوء على خريطة المنتجات والتجارب السياحية المتنوعة و على الامكانيات المتاحة حاليا من اجل بناء قنوات للحوار ولدراسة فرص التعاون الجديدة وترسيخ علاقات الشراكات بين مختلف الفاعلين لاستقطاب المزيد من الفعاليات والمؤتمرات والندوات" .

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وذكر بالمناسبة بكل المؤهلات والمعالم السياحية التي تزخر بها الجزائر منها السياحة الطبيعية والشاطئية والجبلية والصحراوية والعلاجية اضافة الى مقومات سياحة روحية وتاريخية وثقافية مما يجعل منها "مقصدا مفضلا للعديد من السياح ويؤهلها بان تصبح رائدة في مجال صناعة السياحة المستدامة ووجهة سياحية بامتياز تماشيا مع الحركية العالمية في مجال السياحة".

ومن هذا المنظور، يقول الوزير "كان رهان الجزائر خلال العشر سنوات الأخيرة ناء مقصد سياحي يستجيب لمتطلبات السياحة الدولية حيث أدرجت الحكومة السياحة من بين القطاعات ذات الاولوية في مخططاتها التنموية".

ويرى الوزير بأن "كل ما حققته الجزائر من انجازات ومنشآت ترفيهية وفنادق دليل واضح على الإرادة القوية لتطوير سياحة المؤتمرات من خلال الفوز بحقوق استضافة المؤتمرات الاحداث العالمية المرموقة في ظل سياحة مستدامة تحترم البيئة والإنسان".

من جانبه، أكد طالب الرفاعي الأمين العام الاسبق للمنظمة العالمية للسياحة ورئيس المجلس الاستثماري للندوة الدولية للاستثمار ان الجزائر "تملك مؤهلات وقدرات تجعلها من بين البلدان اكثر استقطابا للسياح و الاستثمارات السياحية الى جانب احتضان تظاهرات ومؤتمرات في كل المجالات"، داعيا كل الفاعلين الى زيارة الجزائر والاطلاع على امكانياتها والقدرات التي تحوزها.